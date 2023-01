Gigel Lazăr: Schengen a devenit doar o chestiune de imagine pentru clasa politica din Romania

Președintele Organizației Neguvernamentale Antidrog, Gigel Lazăr, susține că politicienii români n u sunt cu adevărați interesați să găsească o soluție pentru a accede mai repede în Spațiul Schengen, ci pentru ei totul e doar o ”chestiune de imagine”.

”Esec dupa esec in materie de Schengen!

Schengen a devenit doar o chestiune de imagine pentru clasa politica din Romania, dealtfel o clasa politica imatura si iresponsabila in marea sa majoritate.

Dupa ani de tacere, indiferenta fata de aderarea Romaniei la zona Schengen acum si europarlamentari, parlamentari, ministri, sefi de partide si partidulete ne tot anunta cu triumfalism cat de implicati si cat de mult impresioneaza ei Austria si Olanda. De fapt si de drept acest mod desantat, fiecare cu propriul interes electoral nu face altceva decat sa limiteze si mai mult sansele Romaniei. Politica externa trebuie sa fie unitara si coordonata de ministerul de resort.

Una din principalele teme abordate la Stockholm in cadrul reuniuni informale a Consiliului JAI este combaterea criminalitatii organizate, traficului de persoane si droguri.

„Veto-ul Austriei la Schengen nu s-a aflat pe agenda reuniunii miniştrilor de interne ai UE de la Stockholm, dar încă de săptămâna trecută a fost clar că reprezentanţii ţărilor blocate, România şi Bulgaria, vor folosi partea bilaterală a reuniunii pentru a discuta această problemă controversată cu ministrul de interne Gerhard Karner. Se spune că starea de spirit nu a fost entuziasmantă, dar cel puţin se apropiaseră mai mult în domenii de posibilă cooperare. Ar putea exista mai multă cooperare poliţienească în lupta împotriva traficanţilor, mai mult schimb de informaţii şi de echipamente tehnice, după caz”, a scris, la rândul său, cotidianul „Kleine Zeitung”.

Romania in materie de combatere, prevenire, evaluare a fenomenului nu a reusit in materie de antidrog ca exemplu sa isi adopte nici macar documentele strategice. Inca sunt in analiza, adica de prin dec 2020... iar in materie de combatere a traficului de persoane o Strategie fara resurse.

Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Romania privesc pozitiile ONG-urile cu expertiza in domeniu cu mare reticenta cand de fapt ele sunt lanterne ale democratiei, trag semnale corecte in materie de siguranta nationala.”, scris Gigel Lazăr pe pagina sa de facebook.