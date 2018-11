Gigel Știrbu, despre rectificare: În loc să fie Breaz, MFP aplică politica băgării capului în nisip asemenea struțului

În loc să fie Breaz, aplică politica băgării capului în nisip asemenea struțului, asta acuză președintele Comisiei pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă, deputatul PNL, Gigel Știrbu.

"Cea de-a doua rectificare bugetară anunțată prin comunicatul Ministerului Finantelor Publice lasă cu ochii-n soare cultura românească fix doar cu câteva zile înaintea celebării Centenarului Marii Uniri.

Astfel, în goana după bani, Guvernul PSDragnea ignoră in totalitate necesitățile Ministerului Culturii si taie bugetul acestuia cu 176,8 milioane de lei. Aceasta rectificare negativă operată la nivelul ministerului creează serioase dificultăți pentru finanțarea proiectelor necesare serbării așa cum se cuvine a unui astfel de eveniment.

Guvernul PSD-ALDE pare că nu înțelege, sau se preface că nu o face, rezonanța pe care anul 2018 o are pentru integrarea istoriei României in valorile culturale europene si internaționale. Dar Guvernul știe foarte bine de altfel, să organizeze o masă mare exact în Sala Tronului din Palatul Regal de pe Calea Victoriei, actualul Muzeu de Artă al României, locul în care în urmă cu mai puțin de un an era depus trupul neînsuflețit al Regelui Mihai I al României. Masa a fost un ”prânz oferit de Viorica Dăncilă” , iar gestul Guvernului vine când mai sunt doar 9 zile până la 1 Decembrie, Ziua Națională a României, momentul în care țara împlinește 100 de ani de la Marea Unire. Casa Regală a condamnat și în trecut astfel de acțiuni, Regele Mihai considerând ca Sala Tronului este un simbol al Statului.

De doi ani de zile de la preluarea guvernării de către PSD, la Cultură lucrurile merg din rău in mai rău. Mai mult decât atât, este de-a dreptul revoltător ca principalul responsabil cu bunul mers al lucrurilor la nivelul ministerului Culturii și Identității Naționale, adică domnul Daniel Breaz nu face declarații și nu explică public efectele pe care această tăiere le va avea. Deja practică politica de a băga capul în nisip, asemenea struțului.

Deși țara noastră se află in fața unei oportunități unice care ar fi valorificată la maxim de oricare altă țară europeană, aceea de a ne regăsi identitatea națională si totodată de a o integra în cea europeană, se pare ca liderii coalitiei de guvernare sunt prea ocupați să se ia la trântă zilnic cu “statul paralel”, să plătească polițe prin remanieri, să organizeze mese în săli care reprezintă simboluri istorice ale statului român, in loc să depună toate eforturile pentru a fructifica asa cum ar trebui o asemenea șansă.

Domnule ministru, aveti măcar curajul să vă asumați neputința de care ați dat dovadă în urma aprobării acestei rectificari si spuneți-le public românilor, că în opinia dumneavoastră și a partidului pe care îl reprezentați, ei nu merită să serbeze reîntregirea țării lor asa cum se cuvine, că România nu are nevoie de imagine culturală pe plan European.

Din nefericire, iar se dovedește. ca și în anii trecuți, că domeniul cultural nu reprezintă o prioritate a programului de guvernare PSD-ALDE, atât timp cât i se taie iar din buget și este considerată “Cenușareasa” ministerelor!

Este evident că noul Ministru al Culturii și Identității Naționale nu este mai breaz decât precedentul ministru!", susține Știrbu.