Gigi Becali a anunțat că FCSB a primit o ofertă de 5 milioane de euro pentru Florin Tănase

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali (60 de ani), a confirmat că există o ofertă din SUA pentru Florin Tănase (24 de ani), iar dacă americanii vor oferi preţul pe care-l dorește, mijlocaşul cumpărat de la Viitorul pentru 1,8 milioane de euro va merge pentru prima dată în străinătate potrivit mediafax

"Am discutat cu cineva. Am cerut şapte milioane, ei au dat cinci milioane de euro şi am cerut şase. Îl dau. Nu e oferta clară, dacă e oferta clară, îl dau. (n.red. - Fotbalist important) Este, dar Tănase trebuie să-şi facă viitorul, are şi el 24 de ani. Singurii jucători care nu se vând la ora asta de la FCSB sunt Man, Coman şi Moruţan", a spus Gigi Becali, joi seara, la DigiSport.

Tănase ar fi al doilea fotbalist român care pleacă din Liga 1 direct în MLS, campionatul nord-american de fotbal, după ce Alexandru Mitriţă (25 de ani) a fost vândut de U Craiova pentru 9 milioane de dolari. Florin Tănase e la FCSB din 2016, iar de atunci a strâns 110 meciuri, 26 de goluri şi 22 de pase de gol. Decarul "roş-albaştrilor" a fost căpitan al FCSB până la meciul FCSB - Rapid Viena 2-1, din 30 august 2018. După acel meci, Gigi Becali i-a luat banderola lui Tănase, iar aceasta a ajuns pe braţul lui Bogdan Planic.

În sezonul recent încheiat, mijlocașu ofensiv Florin Tănase a evoluat în 40 de partide pentru FCSB, reușind 11 goluri și nouă pase decisive.