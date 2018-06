Gigi Becali DEZVĂLUIE de ce a venit Mourinho în România: este interesat de un jucător de la FCSB

Gigi Becali a declarat că Manchester United s-a interesat de preţul mijlocaşului Dennis Man, iar el a cerut 30 de milioane de euro în schimbul jucătorului de 19 ani. Jose Mourinho a fost în România și a asistat la meciul dintre România și Finlanda, de la Ploiești.

"Nu ştiu de ce a venit Mourinho, că nu am vorbit cu Giovani, dar eu ştiu că Manchester acum vreo două luni s-a interesat de Man şi am cerut 30 de milioane. Dat de ce a venit Mourinho nu am vorbit încă, dar eu cred că pentru Man a venit, din moment ce acum două luni au cerut o ofertă pentur Man şi le-am spus 30 de milioane. Aşa am cerut eu. Atunci când nu e ceva de vânzare, cer foarte mult, ca să spun un preţ. Pentru că eu vreau să iau mult mai mulţi bani decât 30 de milioane. Pentru că nu vreau să-l dau cu 3, cu 5, cu 10, cer 30, ca să-i fac preţul, iar dacă sare peste doi ani să pot să iau 60 sau poate chiar 100. Aşa lucrez eu", a declarat Becali, la ProX.

El a precizat că FCSB mai are nevoie de un atacant şi că Adam Nemec a refuzat oferta sa, dar discuţiile nu sunt încheiat cu fostul dinamovist.

"Nu am nevoie decât de un atacant, poate de un fundaş central, dar dacă rămâne Găman poate nu ne mai trebuie. Un atacant am nevoie atât. Am vorbit cu Teixeira, cred că o să-l ţinem. I-am făcut o ofertă să rămână cu 20.000 salariu, cât are acum, dar pe şase luni. Dacă ne calificăm, se prelungeşte automat contractul, dacă nu, ne despărţim. Lui Nemec i-am făcut o ofertă, de la 7.000 la 15.000, dar a refuzat-o, dar la modul în care a refuzat-o, o să o accepte. A mulţumit mult pentru ofertă şi cred că o să o accepte. Mai avem şi Omrani, astăzi trebuie să dea comisia, dacă dă comisia semnează cu noi", a precizat Becali.