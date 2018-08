Gigi Becali își face praf jucătorii: 'Fuge de joc! Se așază în teren încât să nu primească mingea. Fugi de joc când ai 24 de ani?'

FCSB s-a făcut de râs, în Austria, cu Rapid Viena, unde a pierdut turul din play-off-ul Europa League! Echipa olteanului Andrei Ivan s-a impus cu 3-1, iar finalul meciului l-a prins cu cuvinte grele pe Gigi Becali.

”Șansele de calificare sunt 60% pentru noi, 40% pentru Rapid Viena. Am văzut, e o echipă care nu ne poate scoate. Rapid Viena e o echipă prea slabă pentru noi. Cum să ne scoată o asemenea echipă? Rapid Viena e mai slabă decât Hajduk, vom câștiga la București și ne vom califica! Va fi altceva la București. N-o să mai joace Moruțan, e emotiv. E prea crud pentru acest nivel. Poate l-am lăudat prea mult și am greșit ridicându-l în slăvi.

Coman nu prea a mișcat. Vom găsi o formulă care să marcheze goluri. Va reveni și Florin Tănase. Acesta este cuplul de fundași centrali, nu mai avem ce să facem. Am luat golurile aiurea. Dacă Man și Coman erau în formă și erau jucători adevărați, am fi dat 4-5 goluri. Insist pentru Nistor pentru că el joacă în locul lui Moruțan. Dacă îl aveam pe Nistor, era măcel! Nistor driblează, pune mingea jos. Era măcel dacă îl aveam. Ovidiu Popescu a atins mingea de 5 ori. E o singură explicație: fuge de joc. Se așază în teren încât să nu primească mingea. Fugi de joc când ai 24 de ani?

Florinel Coman a dat prea multe pase la adversar, trebuie să muncească. Credea că va juca din talent toată viața, dar nu e așa. N-a driblat pe nimeni. Vor fi schimbări în echipă, trebuie să vorbesc cu Dică să facă ceva! Reinventăm echipa pentru retur! Pe Dică nu sunt supărat, Doamne-ferește! Jucătorii noștri trebuie să-și dea seama că nu întâlnesc o echipă mare cu jucători valoroși. O să le spun eu asta.

Ce vină are Dică? Ce vină are el când Florinel Coman nu poate să facă un dribling? Coman să se odihnească pentru a juca fotbal. Eu văd niște lucruri. Ce a crescut Florinel Coman? Din 5 metri dă în portar. Dă, mă, tare, dă în colț! Ce să-i facă Dică lui Florinel Coman? Dacă dai pase la adversar, nu mai joci!

Voi face o echipă de bărbat adevărați. Am tot adus jucători, dar voi transfera până voi vedea o astfel de echipă!”, a spus Becali la Digi Sport.

Nicolae Dică a declarat, joi seară, că este încrezător în calificarea echipei FCSB în grupele Ligii Europa, în ciuda înfrângerii, scor 3-1, din meciul cu Rapid Viena, din turul play-off-ului competiţiei.

"Am primit gol foarte repede, ne-am lăsat spaţii mai multe. A doua repriză am ]nceput-o foarte bine, dar din păcate am primit acel gol. Le spun mereu jucătorilor că trebuie să fie concentraţi la finalizare, sper să fie aşa de acum încolo. Cred în calificare, cred că putem câştiga 2-0 la retur, am încredere în băieţi, mai ales după a doua repriză", a declarat Dică la Pro X.

Atacantul Raul Rusescu a declarat, joi seară, la Pro X, că FCSB încă mai are şanse de calificare în grupele Ligii Europa, el afirmând că este optimist pentru returul cu Rapid Viena de la Arena Naţională, de săptămâna viitoare.

"Am ratat mult în repriza a doua, a venit golul ăla care nu trebuia să se întâmple, şi din păcate plecăm de la 3-1. Şanse sunt, sunt optimist, important este că am avut ocazii. De când m-am reîntors prima repriza a fost aşa şi aşa, apoi lucrurile se schimbă. Nu-mi pot explica, probabil e mental, trebuie să jucăm şi în prima repriză la fel, să jucăm fotbal", a declarat Rusescu.

