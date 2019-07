Gigi Becali: 'Nedelcu a fost senzaţional. Ce să mai fie Pintilii? Nu-l mai scoate nimeni pe Nedelcu de acolo, la revedere'

FCSB s-a impus, joi seară, în partida tur contra lui Milsami Orhei, scor 2-0, din turul 1 preliminar al Europa League. Vicecampioana României nu a avut emoţii în meciul de la Giurgiu, iar finanţatorul Gigi Becali s-a arătat mulţumit de primul meci al lui Bogdan Andone, potrivit mediafax.

Becali s-a arătat încântat și de prestaţia lui Răzvan Oaidă, care a debutat într-un meci oficial la FCSB, însă favoritul serii al latifundiarului a fost Dragoş Nedelcu. Internaţionalul U21 i-a luat ochii lui Becali, care a anunţat că are prioritate în faţa lui Mihai Pintilii. Mijlocaşul de 33 de ani a suferit o nouă accidentare, la gambă, şi va fi indisponibil pentru aproximativ două săptămâni.

"Trebuia să fie vreo 5-0, mai mult decât atât mingea a fost numai la noi. Am pasat, am avut posesie, ce să vrei mai mult de la un meci de fotbal? Asta având în vedere că e primul meci. Oaidă am văzut că e fotbalist. Eu l-am luat, dar nu ştiam dacă face faţă la FCSB. Am văzut că intră cu mingea în careu, are curaj să dribleze, să paseze. E un jucător bun. Nedelcu a fost senzaţional. Ce să mai fie Pintilii? Nu-l mai scoate nimeni pe Nedelcu de acolo, la revedere", a declarat Becali, joi seară, la DigiSport.

Moutinho vine duminică

După ce, în ziua meciului cu Milsami, FCSB a oficializat transferal lui Ionuţ Vînă, de la Viitorul, FCSB este pe cale să mai transfere un jucător important din Liga I. Este vorba de Thierry Moutinho (28 de ani), extrema dreaptă de la CFR Cluj, rămas liber de contract în această vară.

"Moutinho e un jucător care mie mi-a plăcut dintotdeauna. Nu ştiam de ce nu-l bagă la CFR şi mă bucuram când vedeam că nu joacă contra noastră. L-am întrebat pe MM (n. red. – Mihai Stoica) şi mi-a zis că l-au lăsat liber. Ne-am înţeles, duminică vine", a mai spus Becali.

Moutinho este dublu campion al României cu CFR Cluj (2018 şi 2019). El a venit la gruparea ardeleană în 2017, după o experienţă la Mallorca, iar în returul sezonului 2017-2018 a fost împrumutat în Spania, la Leonesa (eşalonul trei). În stagiunea trecută a prins 20 de meciuri pentru CFR Cluj, a marcat un gol şi a oferit două pase decisive.