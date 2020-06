Gigi Becali: 'Nu o să am niciodată în viaţa mea pagină de Facebook sau Instagram'

Patronul FCSB, Gigi Becali, a dezminţit că are vreun cont pe reţelele de socializare, dar a recunoscut că a fost creat unul fictiv, cu numele lui, pe Facebook, pentru a fi şterse cele ilegale, potrivit news.ro.

"Eu v-am spus şi o repet: Nu o să am niciodată în viaţa mea pagină de Facebook sau Instagram, nu mă interesează nicio reţea de socializare, niciodată. Nu mă interesează. E problema mea, fiecare are opinia lui. Erau 20-30 de pagini de Facebook cu Gigi Becali şi am dat ordin să le şteargă. Au apelat la o firmă, au zis: Domne, nu putem să le ştergem dacă nu înfiinţăm una. Şi au înfiinţat una fictivă ca să poată să le şteargă pe celelalte. M-aţi înţeles! Dar pe pagina aia de Facebook, care este înfiinţată fictiv, eu nu o să scriu niciodată nimic şi niciun semnal. Dacă o da vreodată nepotul meu, e problema lui. Că el a înfiinţat-o, Vasi, ca să mi le poată şterge pe celelalte. I-am zis: Nu cumva să scrii ceva pe nicio pagină, că eu nu am nevoie de pagini! Dacă o scrie, nu o să-l omor, treaba lui ce face", a declarat Becali, la ProX.

Până la ora transmiterii acestei ştiri, continuă să figureze mai multe pagini cu numele Gigi Becali pe Facebook.