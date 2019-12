Gigi Becali, patron FCSB: Nu mai am nevoie de Constantin Budescu

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat, luni, că nu mai are nevoie la echipa sa de Constantin Budescu. Finanțatorul FCSB-ului este pe deplin mulțumit de munca făcută la echipă de antrenorul Bogdan Argeș Vintilă.

”Nu mai am nevoie de Budescu, pentru că ce a făcut Vintilă acum: a creat un sistem nou, în care am atacanți. Am doi atacanți mari: Man și Coman. Pentru că el a creat un astfel de sistem și îl felicit pentru asta. Să nu mai zică lumea că face Becali, da? Habar nu aveam ce a inventat el, adică a luat de la Hagi, cred. Nu știu de unde a luat”, a declarat Gigi Becali la Pro X.

”Eu vă spun că m-a încântat Vintilă cu ideea lui. Și avem atacanți. Iar ca să-l pui pe Budescu în spatele celor doi atacanți. Acolo avem Tănase, Moruțan, Olaru. Dacă vine și Olaru, nu mai e nevoie. Avem trei și joacă doar unul”, a mai spus finanțatorul FCSB-ului.

În clasamentul Ligii 1, FCSB se poziţionează pe locul 3, cu un total de 39 de puncte.