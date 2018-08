Gigi Becali știe de ce a fost eliminată FCSB: Am furat! Este vina mea

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, susține că eliminarea din Europa League, în fața celor de la Rapid Viena, este din vina sa pentru că l-a furat pe portarul Andrei Vlad de la Craiova și Dumnezeu l-a pedepsit.

"S-a pierdut și acolo, s-a văzut de acolo că nu a vrut Dumnezeu. Am furat un portar, mi-a dat Dumnezeu pedeapsă. L-am furat pe Vlad și am pierdut calificarea. Dacă era Messi al portarilor, era al Craiovei. Așa am gândit eu câ e pedeapsa lui Dumnezeu. O să-i spun și eu, nu mai dansa măi în poartă. Așa a vrut Dumnezeu, vina e a mea, păcatele mele. E una dintre cele mai triste mai seri de-ale mele în fotbal. Și 2-0 să ai la pauză. Nu mă mai așteptam la pauză. Ce are vreo vină Dică când un portar bagă mingea în poartă. Vina a mea, că am luat acest portar. Banii dă-i încolo de bani, coeficientul e problema. Va fi foarte greu să ne mai calificăm", a declarat Becali, după calificarea pierdută în fața lui Rapid Viena.