Oksana Șușovitina e un fenomen al gimnasticii feminine mondiale. În timp ce toate româncele de mai sus s-au retras, ea continuă să evolueze la un nivel înalt. Dovada: la 44 de ani s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Debutul ei olimpic s-a produs în 1992, la Barcelona, reprezentând Comunitatea Statelor Independente, după ce până în 1991 concurase pentru URSS. Născută la Buhara, a evoluat sub steagul Uzbekistanului între 1993 și 2006 și din nou începând cu 2013, iar între 2006 și 2012 a reprezentat Germania. "Am concurat la șapte ediții ale Jocurilor Olimpice, am câștigat aur pentru Uniunea Sovietică, argint pentru Germania, dar nu am adus una și pentru Uzbekistan. Acesta este visul meu. Când m-am gândit, după Rio, să mă retrag, mi-am dat seama că încă am energia necesară pentru a continua și mi-am zis că dacă nu mai încerc o dată o să regret toată viața", a spus ea pentru The Guardian.

De curând, Oksana Șușovitina a acordat un interviu amplu pentru SputnikNews, care a fost tradus de Luba Baladzhaeva de la gymnovosti.com în care a abordat mai multe subiecte. "În ianuarie o să încep pregătirea pentru Tokyo, o iau pas cu pas, dar dorința mea este să câștig o medalie", a spus ea.

"Există dopaj în gimnastică", a fost una dintre întrebări. "Sportul nostru este unul curat, scandalurile de dopaj sunt rare. E imposibil! Dacă s-ar întâmpla ca un antrenor să-ți dea ceva pentru anduranță, nu poți să duci la capăt un exercițiu la bârnă sau paralele pentru că ai nevoie de concentrare și calm. Sincer, spun că nu am apelat niciodată la substanțe interzise", a spus Oksana.

Cea care reprezintă acum Uzbekistan și-a spus părerea și despre descalificarea Rusiei din toate competițiile din cauza dopajului sistematic. "Sunt împotriva pedepsirii nevinovaților, cei care trebuie să plătească sunt cei care au fost prinși. Să ne gândim la un gimnast, care s-a pregătit pentru Jocurile Olimpice toată viața și dintr-o dată toată construcția i se prăbușește".

Șușovitina a vorbit și despre cum încurajează guvernul din Uzbekistan practicarea sportului. "Se fac multe lucruri, dar problema este că părinții nu mai sunt dispuși să-și dea copiii la gimnastică, poate pentru că au auzit că sunt multe accidentări. După Jocurile de la Tokyo îmi doresc să-mi deschid o sală, există un ordin al președintelui țării care prevede că orice fost sportiv care deschide o sală să primească ajutor financiar", a explicat ea.

La Rio, Oksana Șușovitina a stabilit recordul de vârstă pentru un gimnast participant la Jocurile Olimpice, depășindu-l pe bulgarul Iordan Iovcev, care a concurat în 2012, la Londra, la 39 de ani.

Între 2006 și 2012 a evoluat pentru Germania. O mutare care are în spate o poveste tristă. În 2002, Alișer, fiul Oksanei pe atunci în vârstă de doi ani, a fost diagnosticat cu leucemie și pentru rezultate cât mai bune a fost nevoie de un tratament la o clinică din Köln. "Vreau să concurez pentru Germania, este modul meu de a le mulțumi pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în tot acest timp", spunea în 2003 Șușovitina. Lucru care s-a întâmplat abia în 2006 pentru că autoritățile din Germania nu i-au acordat cetățenia decât după trei ani de locuit în țara lor. Sub culorile germane a cucerit un argint la JO 2012, două medalii mondiale, un argint și un bronz, și patru europene, un aur, două arginturi și un bronz. Toate la sărituri. Fiul Oksanei e acum deja un adolescent de 19 ani.