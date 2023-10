Gina Pistol, primele declarații după plecarea celor trei jurați de la Chefi la cuțite

Decizia celor trei jurați, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea de a părăsi emisiunea Chefi la cuțite a luat prin surprindere pe toată lumea. Hotărârea a fost luată cu doar o lună înainte de începerea filmărilor pentru următorul sezon, decizie ce va avea un impact puternic asupra echipei de producție, relatează cancan.ro.

Plecarea celor trei jurați de la Chefi la cuțite ar putea pune show-ul culinar într-un con de umbră. Anunțul destrămării echipei a fost făcut de Antena 1, printr-un comunicat de presă.

„Motivul despărţirii – Refuzul celor 3 juraţi de a participa la filmările din octombrie 2023, conform calendarului de filmare comunicat către ei în martie 2023, refuz exprimat cu foarte puţin timp înainte de data stabilită pentru filmările sezonului 13”, se arată în comunicatul Antenei 1.

Gina Pistol, primele declarații după plecarea juraților de la Chefi la cuțite

Rezervată și ușor surprinsă de plecarea celor trei jurați de la Chefi la cuțite, Gina Pistol a preferat să nu comenteze absolut nimic despre acest subiect: ”Îmi cer scuze, dar nu vreau să comentez absolut nimic pe tema asta… la revedere și vă mulțumesc pentru înțelegere”, ne-a spus Gina Pistol.

Din cauza clauzelor contractuale pe care le are cu Antena 1, nici Florin Dumitrescu nu a putut să ofere informații despre plecarea de la Chefi la cuțite: „Vă rog frumos să nu vă supărați, dar nu pot face declarații din cauza clauzelor contractuale pe care le am cu Antena 1”, ne-a spus Florin Dumitrescu.

Principalul motiv pentru care Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au refuzat să mai participe la filmările noului sezon Chefi la cuțite ar fi fost legat de oboseala acumulată de-a lungul celor 12 sezoane filmate.

Mona Segall, producătoarea Chefi la cuțite: ”Am aflat că sunt obosiți”

Mona Segall, producătoarea emisiunii Chefi la cuțite și America Express, a aflat cu doar o lună înainte de planurile celor trei chefi. ”Regina audiențelor” este conștientă de cât de multă muncă presupune un astfel de format, însă mai știe și că a avut alături trei oameni profesioniți, care după atâția ani au înțeles cum funcționează lucrurile în televiziune și care știu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni, concecințe care nu pot fi remediate într-un perioadă scurtă de timp.

„Am fost întotdeauna aproape de oamenii cu care lucrez pentru că echipa mi-a fost și familie. Ne-am făcut confesiuni, am căutat soluții când ne-a fost greu, ne-am sprijinit, ne-am sfătuit și ne-am bucurat împreună. Spre marea mea surprindere, cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată. Știu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îți trebuie ca să îl duci la capăt, că e nevoie de timp pentru a te încărca din nou, dar mai știu că eu am avut alături nu doar 3 personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci 3 oameni profesioniști, care după atâția ani înțeleg televiziune, înțeleg și știu ce presupune pregătirea acestui format, știu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni și nu pot fi remediate într-o lună de zile”, a declarat Mona Segall.