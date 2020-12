Giurgiu: Candidatul Pro România Nicolae Barbu susţine modificarea legii finanţelor publice locale

Candidatul Pro România Giurgiu de pe prima poziţie a listei pentru Camera Deputaţilor, Nicolae Barbu, fost primar al municipiului reşedinţă, declară că va susţine ca parlamentar modificarea legii finanţelor publice locale pentru a avea o garantare obligatorie a plăţii la timp pentru indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi salariile îngrijitorilor acestora.

"Măsurile anticriză reprezintă primul pas necesar, dar nu şi suficient pentru proiectul de reconstrucţie naţională. Susţin un plan anticriză cu măsuri concrete care să permită afacerilor mici şi mijlocii să îşi continue activitatea şi să şi păstreze locurile de muncă. Reducerea cotei de TVA de la nouă la cinci la sută pentru produsele alimentare, agricole şi pentru serviciile din HORECA. Venitul minim de criză se adresează oamenilor cu venituri mici şi are ca scop asigurarea resurselor minime pe perioada crizei pentru fiecare român. Un număr de 5, 8 milioane de oameni din România au nevoie de sprijin pentru a trece peste criză din care un milion sunt copii. Majoritatea IMM- urilor au nevoie de măsuri active de susţinere pentru a-şi continua activitatea şi a păstra locurile de muncă", a declarat joi, pentru AGERPRES, Nicolae Barbu.

Citește și: Dezvăluire cu greutate! FBI, descindere la ‘Perla’ lui Sebastian Ghiță! .



De asemenea, el a arătat că pe lângă măsurile din programul naţional al Pro România, va susţine şi proiecte rezultate din experienţa sa din perioada de opt ani, când a fost primar al municipiului Giurgiu.



"Mai susţin redeschiderea şcolilor cu asigurarea testării pentru depistarea Covid 19, dar susţin şi proiecte care ţin de administraţia locală pentru că am fost opt ani de zile primar al municipiului Giurgiu şi ştiu cât de greu este să asiguri plata la timp a salariilor şi indemnizaţiilor însoţitorilor persoanelor cu nevoi speciale şi a persoanelor cu handicap. Eu, ca fost primar al municipiului Giurgiu, am preluat o administraţie locală cu datorii de luni de zile la acest capitol şi am făcut eforturi de a asigura la timp plata acestei categorii sociale prin fonduri de la bugetul local. De aceea, ca parlamentar voi susţine modificarea legii finanţelor publice locale astfel încât să existe obligativitatea garantării la timp a plăţii indemnizaţiilor şi salariilor persoanelor cu handicap de la bugetul de stat şi administraţiile locale să nu mai depindă la acest capitol de finanţare de fiecare guvern politic, ci bugetele locale să aibă o predictibilitate", a menţionat Nicolae Barbu.



El a spus că mai susţine şi stabilirea cotei de impozit pe venit pentru administraţia locală, dar şi eliminarea practicii de modificare a acestei cote anuale prin legile de aprobare a bugetului de stat.



Pentru dezvoltarea judeţului Giurgiu, Nicolae Barbu mai susţine modernizarea infrastructurii rutiere şi edilitare, amenajarea unui port pentru ambarcaţiuni mici şi amenajarea falezei Dunării, dar şi a unor locuri de agrement pe canalele fluviului.



Nicolae Barbu are 55 de ani şi a absolvit Facultatea de Finanţe şi Contabilitate din cadrul ASE Bucureşti, promoţia 1989.



A început să facă politică în anul 2008 când s-a înscris în PSD, a deţinut un mandat de consilier municipal din partea PSD în perioada 2008- 2012, iar în mandatele 2012-2016 şi 2016-2020 a fost primar al municipiului Giurgiu din partea PSD.



Din luna iulie 2020 s-a declarat susţinător al Pro România şi a candidat la alegerile locale din septembrie 2020 pentru un nou mandat de primar al municipiului din partea acestei formaţiuni politice, dar a pierdut în faţa candidatului PNL, Adrian Anghelescu.