Giurgiu: PNL, primul partid care a depus listele de candidaţi la municipiu

Primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, şi-a depus vineri la BEM candidatura pentru un nou mandat din partea PNL, el fiind însoţit în acest demers de preşedintele PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, senatorul Toma Petcu, deputaţii Alina Meclea şi Andrei Alexandru.

'Am ceva emoţii, pentru că, din punctul meu de vedere, Adrian Anghelescu, aşa cum a dovedit, este un primar atipic. Confirmarea lui într-un nou mandat cred că înseamnă o realizare foarte bună şi pentru Adrian Anghelescu şi pentru PNL, dar şi pentru cetăţeni. Sincer, el luând contact cu administraţia în modul cel mai dur, neavând experienţă politică şi administrativă până acum, de multe ori a fost speriat şi agitat, dar sunt sigur că toate lucrurile şi proiectele bune pe care le-a început vor fi finalizate. Cu siguranţă, în echipă cu Adrian Anghelescu vom realiza foarte multe lucruri bune pentru municipiul Giurgiu', a declarat pentru AGERPRES senatorul Toma Petcu.El a spus că la alegerile locale, la municipiu se aşteaptă la un rezultat al PNL de peste 50% iar la judeţ, la un rezultat de peste 65%.'Giurgiuvenii sunt martori la toate realizările de trei ani şi jumătate, le promit că în al doilea mandat mă voi concentra pe fiecare străduţă secundară, pe fiecare scară de bloc, pe fiecare imobil, aceasta este perspectiva mea. Să dea Dumnezeu să urmăm ceea ce am început deja cu bun-simţ şi cu respect pentru banii publici', a declarat presei, după depunerea candidaturii pentru un nou mandat de primar al municipiului Giurgiu, din partea PNL, Adrian Anghelescu.Preşedintele PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a spus că i se pare important că PNL este primul partid care şi-a depus listele de candidaţi la municipiu.'Este un moment extrem de important, suntem primul partid care depunem candidatura pentru Primăria şi CLM Giurgiu. Asta spune ceva, pentru că am fost numărul unu în municipiu şi vom fi partidul numărul unu în municipiul Giurgiu. Candidatura lui Adrian Anghelescu îşi propune să continue proiectele pe care le-a demarat în municipiu şi, de asemenea, să arate în continuare responsabilitate faţă de banul public, pentru că a fost un mandat extrem de greu (...), cu mari probleme pentru întreaga societate, de la criza pandemică până la criza energetică, de la inflaţie până la creşterea preţurilor serviciilor şi produselor, o perioadă extrem de grea şi pe care cred că domnul primar Anghelescu a gestionat-o foarte, foarte bine. Îl apreciez foarte mult că a făcut multe lucruri cu bani puţini, cred că, din punctul acesta de vedere, poate fi considerat un primar exemplu. Nu ne putem compara ca buget cu multe alte primării municipii reşedinţă de judeţ din ţară, dar având în vedere bugetul pe care l-am avut la dispoziţie, datoriile pe care le-am avut, consider că primul mandat a fost un mandat bun al domnului primar Anghelescu şi consider că experienţa pe care căpătat-o în primul mandat va fi extrem de necesară în viitorul mandat', a afirmat Dan Motreanu.PNL a depus vineri liste complete de candidaţi la BEM Giurgiu pentru Primărie şi pentru Consiliul local municipal.