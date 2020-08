Glenda Jackson, uimită să fie desemnată cea mai bună actriţă iar serialul Chernobyl a primit două trofee la Gala Bafta

Glenda Jackson a câştigat premiul Bafta TV pentru cea mai bună actriţă în "Elizabeth Is Missing", primul ei rol în televiziune după 27 de ani, anunţă BBC, potrivit news.ro.

Actriţa în vârstă de 84 de ani, care a fost nominalizată la Bafta în 1974, a spus că este "absolut uimită".

Serialul produs de Sky Atlantic "Chernobyl", cu Jared Harris, a câştigat premiul la categoria "cea mai bună miniserie" şi "cel mai bun actor în rol principal".

Premiile au fost acceptate online.

Gazda Richard Ayoade a vorbit în deschidere despre circumstanţele neobişnuite în care s-a desfăşurat evenimentul. "Este trist că o pandemie a forţat parametrii de bază ai spaţiului personal", a glumit el.

Prezentarea sa a fost urmată de cântecul satiric al lui Tim Minchin despre impactul pandemiei în film, televiziune şi industriile de spectacol.

Primul premiu al serii a fost obţinut de Mo Gillian pentru "cea mai bună performanţă în divertisment". El a fost recompensat pentru The Lateish Show de la Channel 4.

Phoebe Waller-Bridge a pierdut în faţa colegei Sian Clifford la categoria "cea mai bună performanţă feminină într-un program de comedie".

Jamie Demetriou, care a apărut în prima serie "Fleabag", a luat premiul pentru "cea mai bună performanţă masculină într-un program de comedie" pentru rolul din "Stath Lets Flats".

"Stath Lets Flats" a fost recompensat cu premiul pentru "cel mai bun scenariu comedie", învingând "Fleabag", "Catastrophe" şi "Derry Girls".

Lista câştigătorilor BAFTA TV

Leading actress - Glenda Jackson, "Elizabeth Is Missing" - BBC One

Leading actor - Jared Harris, "Chernobyl" - Sky Atlantic

Supporting actress - Naomi Ackie, "The End of the F***ing World" - Channel 4

Supporting actor - Will Sharpe, "Giri/Haji" - BBC Two

Entertainment performance - Mo Gilligan, "The Lateish Show with Mo Gilligan" - Channel 4

Male performance in a comedy programme - Jamie Demetriou, "Stath Lets Flats" - Channel 4

Female performance in a comedy programme - Sian Clifford, "Fleabag" - BBC Three

Drama series - "The End of the F***Ing World" - Channel 4

Single drama - "The Left Behind" - BBC Three

Mini-series - "Chernobyl" - Sky Atlantic

Soap and continuing drama - "Emmerdale" - ITV

International - "When They See Us" - Netflix

Entertainment programme - "Strictly Come Dancing" - BBC One

Comedy entertainment programme - "Taskmaster" - Dave

Scripted comedy - "Stath Lets Flats" - Channel 4

Features - "The Misadventures of Romesh Ranganathan" - BBC Two

Must-see moment - "Gavin and Stacey", Nessa proposes to Smithy - BBC One

Current affairs - "Growing Up Poor: Britain's Breadline Kids (Dispatches)" - Channel 4

Single documentary - "Last Survivors" - BBC Two