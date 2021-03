Globurile de Aur 2021 - Sacha Baron Cohen, cel mai bun actor într-un film - comedie/musical

Sacha Baron Cohen a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 78-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film comedie /musical, informează contul de Twitter al acestor distincţii decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).

Starul britanic a câştigat Globul de Aur pentru rolul din filmul "Borat Subsequent Moviefilm" şi a concurat în această categorie cu James Corden ("The Prom"), Lin-Manuel Miranda ("Hamilton"), Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield"), Andy Samberg ("Palm Springs").

Acesta este cel de-al doilea Glob de Aur din palmaresul actorului britanic, care a mai fost recompensat şi în 2007 pentru rolul interpretat în filmul "Borat".În 2020, premiul acestei categorii a fost câştigat de galezul Taron Egerton cu rolul din filmul "Rocketman".Cea de-a 78-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară în format virtual. Evenimentul, difuzat în direct din New York şi Los Angeles de postul de televiziune american NBC, este prezentat pentru a patra oară de actriţele Tina Fey şi Amy Poehler.Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.