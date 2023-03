`God of War Ragnarök` a câştigat cinci premii la gala din acest an a Bafta Games Awards: titlul suprem i-a revenit producției` Vampire Survivor`

"God of War Ragnarök" a câştigat cinci premii, joi seară, la gala din acest an a Bafta Games Awards, la care sunt recompensate cele mai bune jocuri video, însă titlul suprem i-a revenit producţiei "Vampire Survivor", transmite vineri AFP.

"God of War Ragnarök" a fost încoronat la categoriile animaţie, performanţă audio, muzică, cel mai bun actor în rol principal - pentru Christopher Judge - şi cel mai bun actor în rol secundar - pentru Laya DeLeon Hayes. În plus, a câştigat premiul "EE Game of the Year" pentru cel mai bun joc al anului în urma votului publicului.

Acest joc pentru Playstation este a noua producţie din seria de mare succes a producţiilor video de acţiune "God of War", care urmăresc aventurile unui semizeu grec, Kratos, şi care continuă din 2018 în universul mitologiei nordice.

"Vampire Survivors" a obţinut premiul pentru cel mai bun joc şi a câştigat distincţia acordată la categoria design.

Acesta este un joc cu grafică şi stil minimalist, în care jucătorul încearcă să supravieţuiască cât mai mult posibil contra valurilor succesive de monştri.

Premiile Bafta Games Awards au fost decernate în cadrul celei de-a 19-a ediţii, organizată la Londra la cea de-a 8-a ediţie a festivalului London Games, care se desfăşoară până la 8 aprilie.

Potrivit directorului London Games, Michael French, Londra este unul dintre oraşele cu cei mai mulţi dezvoltatori de jocuri video, datorită vibrantei sale scene independente, "peste 700" de studiouri fiind răspândite în capitala Marii Britanii.