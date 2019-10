Goran Zakaric, după transferul la Craiova: 'Am venit la un club uriaș din România, cu tradiție'

Goran Zakaric (26 de ani), recent transferat de Universitatea Craiova, a vorbit pentru prima dată despre motivele pentru care a decis să accepte propunerea din Liga 1, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Îndemn pentru toți PSD-iștii! Rivalul lui Liviu Dragnea, semnal de mobilizare

Atacantul a precizat că a contat foarte mult faptul că oltenii l-au dorit și în trecut. Zakaric crede că în România va reuși să își relanseze cariera; va demonstra de ce a fost considerat în urmă cu câțiva ani unul dintre cei mai promițători tineri din Bosnia. ”Ca să fiu sincer, am început să iau contact cu Universitatea Craiova de mai mult timp prin prisma agentului meu. Dat fiind faptul că am avut și o situație mai specială cu vechiul meu club am decis că Știința este cea mai bună soluție pentru mine în acest moment. Sunt sigur că am luat cea mai bună decizie venind aici, fiindcă Universitatea Craiova este un club uriaș în România, cu tradiție și palmares”, a spus Zakaric.

Goran Zakaric a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 4 ani. În 2011, el a fost cumpărat de Dinamo Zagreb pentru 300.000 de euro, iar de atunci a fost împrumutat de campioana Croației la diferite echipe. A trecut pe la Siroki Brijeg (Bosnia), NK Lokomotiva și Slaven Belupo, iar din vara anului 2017 s-a întors liber de contract în țara sa natală, la Zeljeznicar.

Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar putea fi modificată

De un sezon a avut nevoie Zakaric pentru a intra în atenția lui Partizan Belgrad, club care l-a cumpărat pentru 150.000 de euro. Bosniacul este cotat de site-urile de specialitate la 1,25 de milioane de euro.