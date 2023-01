Graham Arnold va continua ca selecţioner al Australiei până la CM 2026

Australia, dirijată de Arnold, a câştigat două meciuri, pentru prima oară la Cupa Mondială, înainte de a fi eliminată în faza optimilor de finală de către Argentina (1-2), viitoarea campioană mondială. În Grupa D, australienii au învins Tunisia (1-0) şi Danemarca (1-0), fiind depăşiţi de Franţa (1-4).''A fost un drum greu uneori, dar am atât de multă încredere în grupul de jucători şi în staff-ul grozav pe care îl am şi acesta este doar un început. Qatar a fost o realizare fantastică, dar vor veni mai multe şi cred cu adevărat asta. Până la urmă, eu vreau să ajut Australia. Probabil ceea ce m-a inspirat cel mai mult au fost acele zone ale fanilor (din timpul CM 2022). Să văd cum Socceroos au reunit naţiunea şi să văd câtă lume iubeşte fotbalul australian'', a declarat Arnold, 59 ani, cu prilejul unei conferinţe de presă.Graham Arnold, care a câştigat ca antrenor două titluri cu Central Coast Mariners, a respins ofertele din Europa şi Orientul Mijlociu, preferând un nou contract de patru ani în fruntea selecţionatei australiene.Primul obiectiv al lui Arnold va fi pregătirea Cupei Asiei din 2023, găzduită tot de Qatar, o competiţie în care australienii au un titlu (2015), pe teren propriu, iar la ediţia din 2019 au fost eliminaţi în sferturi.''Primul nostru pas este să mergem la Cupa Asiei, să avem succes şi s-o câştigăm. Al doilea este calificarea directă la Cupa Mondială, pentru că nu mai vreau să trec prin play-off. Şi în al treilea rând, să realizăm mai mult decât am reuşit la Cupa Mondială (din Qatar)'', a adăugat Arnold.''Sub îndrumarea lui Graham, Socceroos au creat istoria fotbalului australian... unind naţiunea ca niciodată până acum. Suntem încântaţi că s-a angajat alături de federaţie să ne ajute să continuăm să ne aducem viziunea pentru joc la viaţă'', a declarat directorul executiv al Federaţiei australiene, James Johnson.