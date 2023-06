Grand Prix-ul Canadei: Max Verstappen în pole position. Calificări extrem de provocatoare

Pentru Verstappen este al 25-lea pole position din carieră, al cincilea din acest sezon.

Pe circuitul de la Montreal, pe ploaie, locul doi a fost ocupat în calificări de Nico Hulkenberg (Haas), iar pe trei s-a clasat Fernando Alonso (Aston Martin).

Pe patru a terminat Lewis Hamilton (Mercedes), pe cinci George Russell (Mercedes), pe şase Esteban Ocon (Alpine), pe şapte Lando Norris (McLaren), pe opt Carlos Sainz (Ferrari), pe nouă Oscar Piastri (McLaren) şi pe zece Alexander Albon (Williams).

