Greaua moștenire - Ministrul Educației, acuzații la adresa guvernării PSD: 'M-am trezit cu o situație financiară destul de proastă'

Ministrul Monica Anisie a precizat, luni seară, în direct pe B1 TV, că fostul Minister al Cercetării - portofoliu unit de PNL cu cel al Educației - a lăsat în bugetul public o datorie de 150 de milioane de euro din timpul guvernării PSD.

„Ceea ce am găsit la minister nu este tocmai îmbucurător în ceea ce privește situația financiară. În 2016, de exemplu, m-am luptat foarte tare să avem un buget cât mai mare, mai ales pentru sistemul de învățământ preuniversitar, pentru că atunci eram secretar de stat. Tot atunci, în calitate de ordonator principal de credite, am fost persoana care s-a luptat să existe un buget la Cercetare, un buget care să crească în mod gradual, în așa fel încât în 2020 să atingem ținta de 1% din PIB. M-am trezit acum, când m-am întors la Ministerul Educației, cu o situație financiară destul de proastă. De exemplu, la Ministerul Cercetării am descoperit că bugetul e de 0,17, eu lăsându-i în 2016 la 0,28. Mai mult decât atât, au înființat un Minister al Cercetării și Inovării.

Domnul ministru de la care am preluat documentele atunci când am făcut predarea-primirea, mi-a motivat faptul că dumnealui a avut un mandat extrem de scurt și că, până s-a obișnuit cu ceea ce se întâmplă în Ministerul Cercetării, a ajuns să plece. N-a știut să îmi spună de ce bugetul este atât de mic. Mi-a lăsat o moștenire destul de greu de gestionat, cu angajați, cu obligații, cu proiecte în derulare, cu întârzieri foarte mari în ceea ce privește plata.



(...) Sunt multe probleme în sistemul de educație, dar și la Cercetare, și la învățământul universitar trebuie să regândim modul în care vom gestiona banii și ce anume vom cere pentru bugetul de anul viitor”, a declarat Monica Anisie, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.