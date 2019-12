Grecia şi alte ţări din UE trebuie să amelioreze situaţia minorilor neînsoţiţi din taberele de refugiaţi (HRW)

Organizaţia nonguvernamentală Human Rights Watch (HRW) a atenţionat miercuri că minorii din taberele de migranţi şi refugiaţi suprapopulate din Grecia sunt expuşi violenţelor şi traumei, cerându-le Atenei şi altor state membre ale Uniunii Europene (UE) să amelioreze situaţia acestora, informează dpa potrivit Agerpres

HRW estimează numărul minorilor neînsoţiţi din aşa-numitele "hotspots" la cel puţin 1.750."Sute de copii neînsoţiţi sunt lăsaţi să se descurce singuri, dormind pe saltele şi cutii de carton, expuşi unor condiţii meteo tot mai proaste şi periculoase", a declarat Eva Cosse, cercetătoare la HRW. "Autorităţile greceşti trebuie să se asigure urgent că aceşti copii sunt în siguranţă şi îngrijiţi", a adăugat ea.Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat la 24 noiembrie că executivul său are un plan, numit "No Child Alone" (Niciun copil singur), ce prevede construcţia de adăposturi pentru copiii neînsoţiţi.De asemenea, Grecia le-a cerut statelor membre ale UE să împartă povara găzduirii acestor copii şi a subliniat că până acum doar o singură ţară a răspuns la acest apel.Potrivit HRW, Grecia trebuie să ia măsuri pentru a-i identifica pe copiii care locuiesc în afara zonelor de protecţie din tabere şi să le ofere o găzduire sigură şi umană, împreună cu o îngrijire, educaţie şi consiliere corespunzătoare, cu asistenţă legal, tutelă şi alte servicii esenţiale."UE trebuie să împartă responsabilitatea prin relocarea copiilor migranţi neînsoţiţi din Grecia în propriile ţări şi prin facilitarea reîntregirii familiilor", a adăugat organizaţia.Reunificarea familiilor este adesea întârziată din cauza serviciilor de azil supraaglomerate şi lipsei de reprezentare şi trebuie să fie accelerată în interesul copiilor.Situaţia din taberele din zona Mării Egee a continuat să se agraveze, în condiţiile în care numărul sosirilor de refugiaţi dinspre Turcia a crescut dramatic în ultima jumătate de an.