Greta Thunberg a apreciat că lumea a depăşit un punct de schimbare socială

Militanta suedeză pentru climat Greta Thunberg a estimat că lumea a trecut de "un punct de schimbare socială", evocând mişcarea "Black Lives Matter" sau încălzirea climatică, într-un interviu difuzat sâmbătă pe BBC News, potrivit news.ro.

"Încă este vorba despre lupta pentru justiţie", a declarat adolescenta în vârstă de 17 ani cu privire la mişcarea care a urmat morţii lui George Floyd, american de culoare ucis de poliţişti în Statele Unite.

"Am putea spune că am depăşit un fel de punct de schimbare socială, în care oamenii încep să realizeze că nu putem continua să întoarcem privirea, nu putem băga aceste lucruri sub covor, aceste nedreptăţi".

"Nu putem întoarce privirea la ceea ce a ignorat societatea de mult timp, fie că este vorba despre egalitate, justiţie sau de dezvoltare durabilă", a continuat ea.

Ea întrevede semne ale unei "treziri", atunci când "oamenii încep să-şi găsească vocea, să înţeleagă că pot avea un impact într-o oarecare măsură".

Tânăra, devenită purtător de cuvânt şi simbol al mişcării tinerilor în lupta contra încălzirii planetei, crede totuşi că acestă "criză ecologică şi climatică nu poate fi rezolvată cu sistemele politice şi economice actuale", ceea ce "nu este o opinie, ci un fapt".

Singurul lucru pozitiv care ar putea rezulta din noua criză sanitară este maniera în care sunt gestionate crizele mondiale: "asta arată că în timpul crizei acţionezi cu forţa necesară", a declarat ea.

Ea a dezvoltat aceeaşi idee şi într-un interviu acordat radioului public suedez, sâmbătă, estimând că pandemia a deschis "o nouă dimensiune". "Acţionăm subit la nivel necesar", a afirmat Thunberg.

În această intervenţie, în care a mărturisit că a primit numeroase ameninţări, ea a dezvăluit că a fost nevoită să anuleze călătoria în China, prevăzută la începutul lui iunie, din cauza restricţiilor legate de lupta contra pandemiei.

"Să merg în China este un lucru pe care vreau să-l fac de mult (...) dacă autorităţile chineze îmi permit să intru în ţară", a mai spus Greta Thunberg. Ea a mai anulat deplasări în Japonia şi Coreea de Sud.

Adolescenta a amendat şi lipsa de idei din discursurile liderilor în lupta contra schimbării climatice, estimând că "împăraţii noştri sunt goi".

"Atunci când vorbim de criza climatică, liderii pot spune orice, nu există nicio întrebare complementară. Nu auzim răspunsuri de la nimeni (...) Cel mai înzestrat dintre ei îşi ambalează mesajul în aşa fel încât să aibă de câştigat", a spus ea ironic.

De la mijlocul lui martie, Greta Thunberg, iniţiatoarea "grevelor şcoalare pentru climat", a solicitat ca mişcările să aibă loc online, respectând recomandările autorităţilor sanitare cu scopul de a limita adunările.

În fiecare vineri, ea publică pe reţelele de socializare o fotografie în care apare cu celebrul panou "grevă şcolară pentru climat".