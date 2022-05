Grevă la ministerul de externe al Franței

Mai multe sindicate au făcut apel la grevă pe 2 iunie la ministerul francez de externe, un eveniment extrem de rar în diplomaţia franceză, pentru a-şi exprima "disconfortul" în faţa unei "avalanşe de reforme" care pune capăt corpului diplomatic francez, transmite AFP preluat de agerpres.

Aceasta este a doua grevă din istoria ministerului, prima având loc în 2003 pentru chestiuni legate de indemnizaţii, după cum a indicat Olivier da Silva, şeful sindicatului CFTC, o dovadă, potrivit acestuia,"a unui disconfort real într-o instituţie care însă nu are o tradiţie a răzvrătirii"."Quai d'Orsay dispare treptat", sunt îngrijorate cele şase sindicate precum şi un colectiv de 400 de tineri diplomaţi, denunţând în special reforma care pune capăt diplomaţilor de carieră, reduce activităţile consulare şi desfiinţează posturi; o reducere cu 50% a personalului la toate categoriile în mai puţin de 30 de ani."Aceste măsuri ce demontează instrumentul nostru diplomatic sunt o prostie într-un moment în care războiul tocmai a revenit în Europa", scriu ei.Cea mai controversată reformă se referă la eliminarea treptată, până în 2023, a miniştrilor plenipotenţiari şi a consilierilor pentru afaceri externe.Diplomaţii vizaţi - aproximativ 700 de persoane - sunt chemaţi să se alăture unui nou corp de "administratori de stat".Într-un comunicat de presă, Quai d'Orsay a lăudat "dialogul social de calitate" stabilit cu "toate sindicatele", subiectele fiind abordate "în spirit constructiv de ambele părţi".Reforma înaltei funcţii publice dorite de preşedintele Emmanuel Macron prevede ca înalţii funcţionari publici să nu mai fie ataşaţi unei anumite administraţii. Ei vor trebui să facă schimbări în mod regulat pe parcursul carierei."Nu suntem interschimbabili! Am cel mai mare respect pentru colegii mei din alte administraţii, dar nu ştiu să le fac treaba şi ei nu ştiu să o facă pe a mea. Diplomaţii au o imagine proastă a unor regi leneşi care fură bani publici, când, în realitate, sunt funcţionari publici foarte ataşaţi de administraţia republicană. Şi există deja o mare diversitate a parcursului (profesional) la Quai d'Orsay", pledează Olivier da Silva.Franţa are a treia cea mai mare reţea diplomatică din lume, după Statele Unite şi China. Aproximativ 14.000 de angajaţi (permanenţi, contractuali, recrutaţi local etc.) sunt angajaţi de ministerul francez al afacerilor externe, potrivit cifrelor oficiale.