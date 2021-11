Grideanu anunță că TAXA PE LUX se impune românește: Deocamdată, s-au cerut ANALIZE de la Finanțe

Taxa pe lux, care a blocat negocierile din coaliție, va fi impusă în România în stil pur românesc. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD a cerut date în plus de la Finanțe, deși premierul interimar Florin Cîțu a declarat că nu înțelege utilitatea acestei taxe.

"Eu cred că e nevoie destul de rapid de un guvern cu drepturi depline, dar calendarul depinde de momentul în care se încheie aceste negocieri. Eu am condus grupul de lucru legat de programul de guvernare. Nu s-au închis capitolele legate de muncă, taxe, nivel de trai. Facturile sunt din ce în ce mai mari, inflația a ajuns la 8 la mie. Statul trebuie să ajute cetățenii. Pentru ca acest lucru să aibă loc, noi am venit cu propuneri, acestea se află pe masă. Când se va ajunge la o concluzie, se va comunica acest lucru. Nu s-a discutat de pragurile pentru taxa pe lux. S-au cerut date în plus de la Finanțe și cât se poate colecta. Când se vor primi acele date, vom găsi o soluție. Tot ce se vorbește la televizor sunt povești acum", a declarat Grindeanu.