Grindeanu condamnă decizia Guvernului Dăncilă: 'Personal, nu aş fi clasificat Memorandumul între România şi SUA pe 5G. Poate noul Guvern va lua o altă decizie'

Eu nu aş fi clasificat Memorandumul pe care România l-a semnat cu SUA, dar a fost decizia Guvernului şi poate noul Executiv va lua o altă hotărâre, aceea de a declasifica documentul, a afirmat, joi, Sorin Grindeanu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), într-o conferinţă de presă.

Guvernele SUA şi României, prin ambasadorii Hans Klemm şi George Maior, au semnat, în data de 20 august 2019, la Washington, un Memorandum de înţelegere cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G."Personal, nu aş fi clasificat acest Memorandum pe care România l-a semnat cu SUA, dar a fost decizia Guvernului. Poate noul Guvern va lua o altă decizie, de a declasifica acest document. Toată lumea (operatorii telecom - n. r.) şi-a dat seama de anumiţi paşi, iar noi am făcut această conferinţă de presă pentru a oficializa acest proces. Operatorii au urmărit întregul proces şi şi-au dat seama de situaţie. Lucrurile astea nu cred că au fost necunoscute pentru operatori. Situaţia unei licitaţii de succes, şi sunt convins că va fi una de succes, este una care îi dă transparenţă spunând toate condiţiile. Dacă noi ne aflăm în situaţia să organizăm această licitaţie nespunând toate condiţiile tuturor celor care doreau să închirieze spectru, nu am fi avut o licitaţie de succes. Atâta timp cât tu nu spui de la început toate condiţiile, cei care sunt pe partea cealaltă vor fi circumspecţi", a menţionat Grindeanu, conform agerpres.ro.

Pe de altă parte, oficialul ANCOM a spus că, în ciuda amânării licitaţiei pentru acordarea frecvenţelor pentru 5G, România va rămâne în top din punctul de vedere al noilor tehnologii.



"Ne-am fi dorit să facem această licitaţie în acest an, dar în condiţiile de care aminteam mai devreme. Atâta timp cât aceste condiţii necesare nu sunt îndeplinite, nu credem că e normal să mergem mai departe cu această licitaţie. România va rămâne în top legat de noile tehnologii, n-am niciun fel de dubiu. Am transmis adrese atât către administraţia prezidenţială, cât şi către Guvernul României, dar lucruri care nu ţin de noi ne-au adus în această situaţie, repet. Noi nu am participat la întâlnirile din grupuri de lucru pentru a discuta despre transpunerea Memorandumului semnat cu SUA în legislaţia primară. De fapt, nici nu mi-aduc aminte să se fi făcut vreun grup de lucru la nivel de Guvern. La nivel de preşedinţie s-au făcut grupuri şi chiar subgrupuri de lucru pe tema aceasta", a subliniat Sorin Grindeanu.



Preşedintele ANCOM a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, că licitaţia pentru acordarea licenţelor 5G va fi organizată în prima jumătate a anului viitor, dacă se vor respecta unele condiţii, transpunerea setului de măsuri pe securitatea reţelelor de la Comisia Europeană, transpunerea Memorandumului cu SUA în legislaţia primară şi adoptarea Hotărârii de Guvern pentru preţurile de pornire şi calendarul de achitare a taxelor.

ANCOM a anunţat, pe data de 7 iunie 2019, că procedura de licitaţie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil în benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generaţie 5G urmează să fie finalizată până pe data de 31 octombrie, iar licenţele de utilizare vor fi acordate până la finalul anului. Calendarul aferent organizării licitaţiei pentru 5G a fost finalizat în data de 21 iunie în cadrul Consiliului Consultativ, iar documentul de poziţie se referă la acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz.



Conform Autorităţii, până la data de 15 august 2019, urma să se modifice TNABF (Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvente radio) pentru a atribui banda de 700 MHz serviciului mobil terestru, în acel moment banda fiind atribuită serviciului de radiodifuziune.



Totodată, până la finalul lunii august 2019, Autoritatea urma să elaboreze şi să finalizeze, în urma consultării publice cu industria, documentaţia necesară organizării efective a procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400 - 3800 MHz, urmând ca aceasta să se desfăşoare până la data de 31 octombrie 2019.



În luna decembrie a acestui an, licenţele de utilizare a frecvenţelor radio vor fi acordate câştigătorilor, ceea ce va face ca operatorii să poată folosi o parte a spectrului câştigat începând cu data de 1 ianuarie 2020, iar pentru prima jumătate a anului 2020 sunt stabilite a fi finalizate acţiunile privind încheierea acordurilor de coordonare referitoare la televiziunea digitală terestră cu Ucraina şi a acordurilor bilaterale cu ţările vecine privind coordonarea utilizării frecventelor pentru reţele MFCN.