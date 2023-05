'Groparul' naționalei României, Christoph Daum, în stare gravă! E internat la Terapie Intensivă într-un spital din New York

Christoph Daum, 69 de ani, fostul selecționer al României, e internat la Terapie Intensivă într-un spital din New York.

Daum a confirmat informația pentru jurnaliștii de la RTL: „Momentan nu puteți conta pe mine”. Neamțul trebuia să ofere un interviu pentru publicația citată, care nu a mai avut însă loc, pentru că antrenorul a suferit o infecție în urma unei operații care a avut loc acum 3 săptămâni.

Daum a fost depistat cu cancer pulmonar vara trecută

În luna martie, Daum a revenit în România și a vorbit și despre problemele sale de sănătate: „Sfatul meu e să vă testați! Eu am descoperit cancerul la un test obișnuit, nu simțeam nimic. Vă rog, verificați-vă! Iar dacă aflați că aveți cancer nu e sfârșitul vieții! Nu vă mai întrebați „de ce mi se întâmplă mie?”. Sunt cinci sute de oameni depistați cu cancer zilnic! Nu sunteți singuri! Trebuie doar să căutați cei mai buni medici și să urmați tratamentul. Am ascultat medicul, am renunțat la zahăr, fac meditație zilnic. Dacă nu reziști singur, mergi la medici care te pot ajuta!”.

Daum a cucerit campionatul în Germania în 1992 alături de Stuttgart și de 3 ori în Turcia, o dată cu Besiktas (1995) și de două ori alături de Fenerbahce (2004 și 2005).