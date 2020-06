Grupa de sânge și factorii genetici influențează severitatea Covid-19, spun cercetătorii - Grupa A dezvoltă forme severe iar grupa 0 forme ușoare

Grupa de sânge și anumiți factori genetici influențează severitatea Covid-19, arată un nou studiu realizat de cercetători europeni, potrivit 360medical.ro.

Noul studiu, publicat săptămâna aceasta în The New England Journal of Medicine, confirmă cercetări anterioare care sugerau că persoanele cu grupa A de sânge au riscuri mai mari de a dezvolta forme grave de Covid-19, boala provocată de coronavirusul SARS-CoV-2, în timp ce oamenii cu grupa 0 au cele mai mici riscuri.

Cercetătorii, conduși de dr. Andre Franke de la Universitatea Christian-Albrecht din Kiel, Germania, și de dr. Tom Karlsen de la Spitalul Universitar din Oslo, Norvegia, au analizat peste 4.000 persoane pentru a identifica anumite caracterisitici comune persoanelor infectate cu nou coronavirus și care au dezvoltat forme severe de Covid-19.

În ceea ce privește asocierea între sistemul AB0 al grupelor sanguine și Covid-19, studiul arată că riscul de a dezvolta forme severe ale bolii este mai mare cu 45% la persoanele cu grupa de sânge A comparativ cu persoanele cu alte grupe de sânge. În schimb, riscul este mai mic cu 35% la persoanele cu grupa de sânge 0.

Și factorii genetici pot influența severitatea Covid-19, indică studiul. Cercetătorii arată că un grup de variații ale unor gene implicate în răspunsul imunitar sunt mai răspândite la persoane cu forme severe de Covid-19.

Aceste gene au, de asemenea, legătură cu receptorii ACE2 pe care virusul SARS-CoV-2 îi folosește pentru a intra în celulele umane.

“Aceste descoperiri oferă indicii specifice despre procesele bolii în cazurile severe de Covid-19”, a afirmat dr. Tom Karlsen, citat de Reuters.

Noul studiu confirmă rezultatele unui stuiu publicat la începutul lunii aprilie de cercetători chinezi, care sugera căpersoanele cu grupa de sânge A au riscuri mai mari de a dezvolta forme severe de Covid-19, în timp ce oamenii cu grupa 0 au cele mai mici riscuri.