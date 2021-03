Grupul Agroland a raportat o cifră de afaceri de 38,4 milioane de euro în 2020, în creştere cu 33% faţă de anul precedent

Grupul Agroland (indice bursier AG), cel mai mare lanţ de magazine din România specializate pe segmentele de grădinărit, îngrijirea animalelor de companie şi hobby farming, a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 38,4 milioane de euro, în creştere cu 33% faţă de 2019, când a avut 28,92 milioane de euro, conform unui comunicat al companiei.

Profitul net s-a situat la 2,1 milioane de euro, o valoare de 4 ori mai mare faţă de anul anterior, când se ridicase la peste 530.000 de euro, potrivit agerpres.ro.

Potrivit reprezentanţilor Agroland, tendinţa ascendentă a business-ului se datorează strategiei de dezvoltare care a implicat investiţii în deschiderea de noi magazine de tip Agroland MEGA (cu 5 astfel de unităţi inaugurate anul trecut), extinderea gamei de produse, creşterea de patru ori a vânzărilor online faţă de 2019, precum şi diversificarea business-ului, prin achiziţia activelor sucursalei Mihăileşti a companiei Avicola Bucureşti. Această achiziţie a plasat Agroland în topul primilor 10 producători de ouă de consum din România.

"Conceptul nostru de magazin modern, Agroland MEGA, s-a dovedit şi în 2020 un motor al creşterii business-ului. Situarea magazinelor în apropierea centrelor urbane a adus cele 2.500-3.000 de produse pe care le avem în portofoliu, din gamele hobby farming, gardening şi pet care, în atenţia unei clientele interesate de traiul în aer liber, hrană sănătoasă şi amenajarea propriei gospodării. În 2021, ne vom dezvolta business-ul tot datorită extinderii reţelei de magazine Agroland MEGA cu încă cel puţin 8 unităţi, dar şi a creşterii cu 50% a vânzărilor online. Mai mult, vom folosi magazinul online pentru a ieşi pentru prima dată pe pieţele ţărilor din jur: Ungaria, Bulgaria şi Serbia. Investiţiile în dezvoltarea canalului de vânzare online, precum şi cele în automatizarea şi digitalizarea proceselor din interiorul companiei şi al grupului de firme sunt, de asemenea, parte a strategiei noastre de creştere", explică Horia Cardoş, fondator şi director general al Agroland.

La sfârşitul anului trecut, indicatorul EBITDA, care include profitul operaţional şi cheltuielile de amortizare, se situa la 2,90 milioane de euro, în creştere de 2,7 ori faţă de cel al anului 2019, care a atins nivelul de 1,06 milioane de euro.

"Câtă vreme cifra de afaceri pentru anul trecut a Grupului Agroland a sporit cu o treime, profitul s-a multiplicat de 4 ori de la un an la altul, în timp ce gradul de îndatorare s-a redus de la 89% la 69% în acelaşi interval, putem spune că toate acestea reprezintă o confirmare a faptului că planul nostru de dezvoltare este eficient, generează valoare, iar plasamentele investitorilor, în obligaţiuni şi acţiuni, vor genera randamentele anticipate de aceştia atunci când ne-au acordat încrederea lor", spune Horia Cardoş.

În ultimul an, Agroland a devenit o prezenţă atractivă pentru investitori la Bursa de Valori Bucureşti, prin listarea de obligaţiuni (iunie), mărirea de capital printr-un plasament privat (noiembrie), apoi listarea acţiunilor în Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT), Sectorul Titluri de Capital, Categoria Premium, cu începere de la 1 martie 2021.

Pentru 2021, Agroland îşi propune să vină la BVB cu o altă companie din grup, Agroland Agribusiness, prin listarea de acţiuni şi o emisiune de obligaţiuni. Această companie are ca activitate comerţul cu inputuri organice şi convenţionale pentru agricultură, respectiv seminţe, îngrăşăminte şi produse pentru protecţia plantelor, precum şi cu tradingul de cereale.

Agroland este cea mai mare reţea de magazine cu produse pentru gardening, pet care şi hobby farming din România, are capital 100% românesc şi a fost fondată în 1997, la Timişoara, de către antreprenorul Horia Cardoş. În prezent, reţeaua Agroland are 250 de unităţi, localizate în 29 de judeţe, şi peste 2.200.000 de clienţi an.