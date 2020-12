Grupul american nu metal Slipknot, în concert la Bucureşti pe 21 iulie 2021

Concertul pe care grupul american nu metal Slipknot trebuia să îl susţină anul acesta la Bucureşti este programat să aibă loc pe 21 iulie 2021, la Romexpo, în aer liber, potrivit unui comunicat remis News.ro.

După mai mult de şase luni, trupa a reuşit să reprogrameze întreg turneul mondial „We Are Not Your Kind”, prin care îşi promovează al şaselea album de studio.

Biletele pentru show-ul de la Bucureşti sunt disponibile în reţeaua iabilet.ro. În presale, ele au preţuri cuprinse între 209 şi 399 de lei, iar la acces, între 250 şi 430 de lei. La preţul tuturor biletelor comandate în presale va fi adăugat comisionul de emitere bilet de 10 lei.

Vezi și: De Revelion românii au rezervat masiv vacanțe în Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt, Turcia și nu numai. Sase nopţi în Maldive de la 2.000 de euro/persoană

Sunt puse în vânzare doar 10.000 de bilete pentru acest show.

Slipknot a fost înfiinţată în 1995 de percuţionistul Shawn Crahan, toboşarul Joey Jordison (a părăsit trupa în 2013) şi basistul Paul Gray (decedat în 2010). Trupa a debutat discografic în 1999. A primit, de-a lungul carierei, zece nominalizări la premiile Grammy, şi a câştigat un trofeu în 2006, cu „Before I Forget”. Albumele de studio lansate au fost certificate cu 15 discuri de platină şi 24 de discuri de aur.

Metalhead a programat pentru 2021, între altele, concerte Nick Mason (Pink Floyd) - pe 16 iunie, Judas Priest - pe 20 iulie, Wardruna - pe 13 iulie, Sabaton - în luna iulie, Deathstars, James Arthur, Alternosfera, Cargo şi Subcarpaţi la Arenele Romane din Bucureşti.