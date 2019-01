Grupul chinez Bona Film a devenit coinvestitor în noul film al regizorului Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", au confirmat luni dimineaţă pentru revista Variety reprezentanţii companiei chineze, potrivit agerpres.ro.

Reprezentanţii companiei Bona Film nu au dezvăluit valoarea investiţiei. Se presupune că grupul chinez va primi un procent din box-office-ul mondial al filmului şi va asigura distribuirea acest lungmetraj în China. Sony este distribuitorul oficial în celelalte zone ale lumii pentru acest film, care are în distribuţie numeroşi actori de prim rang şi va avea premiera în America de Nord pe 26 iulie.

Filmul "Once Upon a Time in Hollywood", scris şi regizat de Quentin Tarantino, susţinut de Columbia Pictures - divizie a grupului Sony - şi produs de Heyday Films, îi are în rolurile principale pe Leonardo DiCaprio, Brad Pitt şi Margot Robbie. Cu o acţiune plasată în 1969 în Los Angeles, în perioada crimelor comise de adepţii cultului înfiinţat de Charles Manson, filmul spune povestea unui actor şi a dublurii sale, care încearcă să devină cunoscuţi la Hollywood. Pelicula reprezintă primul proiect al regizorului Quentin Tarantino după ce acesta a rupt legăturile cu The Weinstein Company, în urma numeroaselor acuzaţii de abuzuri sexuale formulate împotriva producătorului Harvey Weinstein.

Filmele importate în China sunt lansate de obicei prin intermediul unor distribuitori de stat, însă regulamentele sunt flexibile în cazurile în care o firmă chineză privată devine investitor sau coproducător al unor pelicule străine. În ultimii ani, Bona Film Group a devenit unul dintre cele dinamice studiouri chineze care au investit în conţinuturi străine.

Bona Film a devenit producător al filmului istoric de acţiune "Midway", regizat de Roland Emmerich, obţinând drepturile de distribuţie în China pentru acest lungmetraj, unul dintre cele mai dorite pe piaţa distribuţiei de film, la Cannes, în 2018. Luna trecută, compania chineză a anunţat că va cofinanţa şi va deţine drepturile de distribuţie în China a unui nou film cu Brad Pitt, thrillerul SF "Ad Astra". Bona Film deţine deja drepturile de distribuţie în China pentru mai multe proiecte internaţionale, precum animaţiile "Shaun the Sheep Movie: Farmageddon" şi "The Queen's Corgi" şi thrillerul "In Cold Pursuit", produs de StudioCanal.