Grupul chinez Huazhu încearcă să îşi extindă prezenţa globală prin preluarea Steigenberger, unul din cele mai cunoscute lanţuri hoteliere de lux din Germania, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.

Citește și: Veste proastă pentru soțul Olguței Vasilescu- Decizia luată de instanță .

Huazhu, deja al cincilea mare grup hotelier global în funcţie de capitalizare bursieră, va plăti 700 milioane euro în numerar pentru Steigenberger, firma mamă care deţine grupul hotelier Deutsche Hospitality. Această sumă evaluează Deutsche Hospitality, grup ce deţine mărcile MAXX by Steigenberger, Jaz in the City, IntercityHotels şi Zleep, undeva la de 17-18 ori profitul operaţional pe 2019.

Rivalii Marriott, Hilton, Accor, InterContinental şi Hyatt sunt evaluaţi undeva la de 11-14 ori profitul operaţional pentru următoarele 12 luni, în timp ce grupurile hoteliere chineze China International Travel şi Huazhu sunt evaluate la de 20 de ori profitul operaţional pe 2019.

Huazhu are deja peste 5.000 de hoteluri şi intenţionează să deschidă 1.000 de hoteluri în fiecare an. Comparativ, Deutsche Hospitality operează 118 de hoteluri şi în prezent are 36 de hoteluri în dezvoltare, cu accent pe Europa. Grupul german şi-a propus să ajungă la 250 de hoteluri în 2024.

Citește și: Viorica Dăncilă: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni

"Cu ajutorul Huazhu, acest lucru se va întâmpla mai repede decât 2024", a declarat directorul general de la Huazhu, Jenny Zhang, care a adăugat că patru din cele cinci mărci de hoteluri din portofoliul Deutsche Hospitality vor fi lansate pe piaţa din China.

Huazhu a preluat Deutsche Hospitality de la antreprenorul egiptean în turism Hamed El Chiaty, care la rândul său l-a cumpărat de la familia Steigenberger în 2009.