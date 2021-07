Grupul Clever a lansat platforma online PrimaPlay.ro, unde se reunesc toate competiţiile sportive transmise de Look Sport

Grupul Clever a lansat joi platforma online PrimaPlay.ro, unde se reunesc toate competiţiile sportive transmise de posturile Look Sport, dar şi ştirile şi show-urile postului generalist al grupului, Prima TV, precum şi celelalte televiziune ale grupului - Profit TV, Agro TV, Cinemaraton, Comedy Est.

PrimaPlay.ro este singurul loc unde vor putea fi urmărite, live, de românii de pretutindeni meciurile echipelor din Liga1.

Începând cu 15 iulie, toţi cei care îşi vor face cont pe primaplay.ro vor avea acces, gratuit, timp de 7 zile, pe noua platformă.

Pe PrimaPlay.ro se vor regăsi transmisii ale posturilor Look Sport: Liga 1, Liga 2, Cupa României, La Liga, unul dintre cele mai puternice campionate de fotbal din Europa, Formula 1, Moto GP, turnee ATP 250, toate cupele europene din handbalul masculin şi feminin, campionatele europene şi mondiale de handbal feminin şi masculin, toate cursele din motorsportul românesc, gimnastică artistică şi ritmică, tenis de masă, emisiunile Prima TV şi ştirile Focus, conform news.ro

Adrian Tomşa, managing partner al Grupului Clever, a transmis: „Din 15 iulie vrem se oferim românilor platforma PrimaPlay cu acces la competiţiile sportive ale canalelor Look Sport şi la emisiunile preferate ale Prima TV. Extinderea în zona de online este un pas important în dezvoltarea Grupului Clever, iar PrimaPlay cu siguranţă va aduce plus valoare în piaţa online din România care se află într-o continuă evoluţie. Prin această lansare, canalele grupului (Prima TV, Look Sport+, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Profit TV, Agro TV, Cinemaraton, Comedy Est) vor putea fi urmărite în direct oricând, oriunde, pe baza unui abonament lunar”.

Orlando Nicoară, managing partner EAD.ro, a declarat: „Ne bucurăm să anunţăm că, în premieră, românii din diaspora vor avea acces la fotbalul românesc din Liga 1 şi vor putea să urmărească meciurile echipelor preferate din orice colţ de lume. Platforma PrimaPlay, dezvoltată de Grupul Clever, partenerul EAD pe Liga 1 şi alte competiţii sportive, este prima platformă unde fotbalul românesc va putea fi văzut, în condiţii sigure şi legale, de către orice iubitor al fotbalului românesc din întreaga lume”.

Abonamentul lunar costă 29,99 lei. Platforma este accesibilă de pe orice dispozitiv: telefon, PC, laptop, televizor smart, tabletă.