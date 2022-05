Grupul Dent Estet reconfirmă poziţia de lider consacrat pe piaţa serviciilor de medicină dentară din România

Grupul Dent Estet, din Grupul MedLife, a înregistrat în 2021 o cifră de afaceri de 107,6 milioane lei, în creştere cu 60% faţă de 2020, când a raportat afaceri de 67,1 milioane lei.

”Grupul Dent Estet, parte a Sistemului Medical MedLife, reconfirmă poziţia de lider consacrat pe piaţa serviciilor de medicină dentară din România, înregistrând în 2021 o cifră de afaceri de 107,6 milioane lei, în creştere cu 60% faţă de 2020 (67,1 milioane lei)”, anunţă grupul.

Grupul a deschis noi clinici şi a înregistrat o crestere cu 64% a veniturilor clinicii din Braşov şi cu 57,5% la Sibiu; evoluţia numărului de pacienţi unici.

“Pentru noi, 2021 a fost anul cu cea mai amplă extindere teritorială în cei 23 de ani de existenţă. Dent Estet a ajuns în alte trei oraşe importante din ţară: Ploieşti, unde am construit o clinica nouă cu o investiţie de 1,7 milioane de euro, Cluj-Napoca, graţie unui parteneriat puternic cu Stomestet, clinica fondată de dr. Smaranda Buduru şi dr. Rares Buduru, şi Oradea, prin achiziţia Oradent by Dr. Costea. Cu sprijinul MedLife, am continuat să investim în asigurarea măsurilor de siguranţă pentru pacienţi şi echipa, dar şi în digitalizarea activităţii noastre, pentru a răspunde cererii tot mai mari a românilor pentru tratamente fără durere şi fără riscuri. Cresterea numărului de pacienţi unici denotă faptul că românii sunt preocupaţi de sănătatea lor dentară”, a declarat dr. Oana Taban, fondator & director general al grupului, potrivit News.ro.

Clinica Krondent din Braşov, prima achiziţie din portofoliul Dent Estet, a înregistrat, în primul an de apartenenţă la grup, o creştere cu 64% a veniturilor operaţionale, de la 4,7 milioane de lei, în 2020, la 7,7 milioane lei.

O creştere semnificativă a înregistrat si Dent Estet Sibiu, investiţie greenfield lansată în 2018. Astfel, clinica de servicii dentare destinate adulţilor a raportat o creştere organică a veniturilor operaţionale cu 57,5% în 2021, faţă de 2020, depăşind 8,9 milioane lei.

”În contextul unui an pandemic, românii au înţeles consecinţele pe care sănătatea orală le are asupra sănătăţii generale şi au respectat controalele periodice la medicul stomatolog, astfel că numărul total de pacienţi unici ai grupului a crescut cu 11% în 2021 faţă de 2020.”

La nivelul grupului, numărul de pacienţi unici a fost de aproximativ 38.800, în creştere faţă de primul an pandemic.

”Divizia de stomatologie a MedLife continua creşterea accelerată din ultimii ani 6 ani, încheind 2021 cu rezultate financiare solide. Planul de investiţii extrem de ambiţios gândit în aceşti 6 ani de parteneriat cu Dent Estet confirmă că modelul nostru de business este sustenabil şi permite dezvoltarea sănătoasă a clinicilor din grup. Vom continua să investim în inovaţie, în digitalizare, dar şi în dezvoltarea teritorială la nivel naţional", spune Mihai Marcu, CEO şi preşedinte MedLife Group.

Grupul Dent Estet a fost înfiinţat în anul 1999, fiind lider de piaţă în domeniul serviciilor de medicină dentară din România. În cei 23 de ani de existenţă, echipa s-a extins la un număr de aproximativ 500 de angajaţi şi colaboratori, dintre care 158 sunt medici.

Dent Estet deţine 15 clinici stomatologice multidisciplinare în Bucureşti, Timişoara, Sibiu, Braşov, Ploieşti, Cluj-Napoca, Oradea şi Craiova, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 3 divizii de excelenţă unice în România (Implant Division, Aesthetic Division şi Advanced Orthodontic Division), primul laborator de tehnica dentară digitală - Aspen şi 8 studiouri foto digitale specializate Future Smile Studio.