Grupul media Condé Nast va face reduceri de salarii şi concedieri

Grupul media Condé Nast va opera reduceri de salarii şi de personal din cauza impactului economic pe care îl va avea criza sanitară provocată de Covid-19, informează Variety, potrivit news.ro.

Compania a anunţat prin CEO-ul Roger Lynch că vor fi făcute reduceri de salarii cu până la 20%, în cazul celor care câştiga peste 100.000 de dolari anual, iar veniturile celor din conducere vor fi înjumătăţite.

Măsurile de reducere a costurilor includ şi renunţarea la mai multe locuri de muncă, reducerea programului de lucru pentru anumiţi angajaţi şi amânarea unor iniţiative strategice ample.

Lynch, care s-a alăturat companiei în urmă cu aproximativ 1 an, după ce a condus Pandora şi Sling TV, a subliniat, într-un memoriu trimis luni angajaţilor companiei, paşii pe care Condé Nast îi va face.

„Nu suntem singurii care au nevoie să ia astfel de măsuri”, a scris Lynch. „Companii din întreaga lume se confruntă cu provocări similare şi răspund în conformitate. Dar asta nu face acest proces mai uşor”.

Compania cu sediul principal la New York are în portofoliu publicaţii ca New Yorker, Wired, Vogue, Vanity Fair şi GQ şi, în total, aproximativ 6.000 de angajaţi.

Lynch nu a precizat clar despre câte concedieri va fi vorba, dar a afirmat că se aşteaptă să fie eliminate unele poziţii. El a adăugat că au fost deja blocate câteva sute de locuri vacante, la fel şi angajările, cu excepţia „posturilor critice”.