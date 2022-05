Grupul MedLife a încheiat achiziţia OncoCard Braşov după aprobarea tranzacţiei de către Consiliul Concurenţei

Aceasta este una dintre cele mai importante tranzacţii ale primului semestru din acest an care vine să consolideze alături de Neolife - zona de oncologie şi radioterapie, în concordanţă cu obiectivele strategice stabilite de MedLife şi anunţate către acţionari.Inaugurat în 2012, printr-o investiţie de peste 24 milioane de euro, Spitalul OncoCard Braşov se bazează pe un concept inovator de medicină integrativă ce începe din faza de diagnosticare şi acoperă toată gama de terapii active specifice. Spitalul furnizează un mix de tehnologie de ultimă generaţie, echipe multidisciplinare de specialişti ceea ce asigură fiecărui pacient o abordare personalizată care creşte şansele de curabilitate şi calitate a vieţii.Cu un total de peste 240 de angajaţi şi colaboratori, OncoCard Braşov a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 63,7 milioane lei."Mergem mai departe şi mai repede ca niciodată în ambiţiile noastre de a diagnostica un număr cît mai mare de cancere într-un stadiu cât mai timpuriu şi de a salva căt mai multe vieţi. În acest sens, după Neolife - a căror expertiză este foarte valoroasă în zona de oncologie şi radioterapie - am adus în grup un nou partener puternic - OncoCard Braşov. Împreună, avem acces la ştiinţa de ultimă oră în oncologie, la tehnologie avangardistă şi la cele mai bine pregătite echipe medicale, având ca finalitate consolidarea celei mai mari platforme de diagnostic şi tratament pentru numeroase tipuri de cancer. Credem că aceste parteneriate vor redefini standardele de îngrijire pentru pacienţii oncologici, România având potenţial să devină la rândul ei o destinaţie turistică medicală chiar şi pentru pacienţii din străinătate", a declarat Dorin Preda, director executiv, MedLife Group.Potrivit reprezentanţilor MedLife, tranzacţia OncoCard a fost derulată de către Policlinica de Diagnostic Rapid, prima companie achiziţionată de MedLife în urmă cu 12 ani. Odată cu finalizarea acestei achiziţii, Braşovul va deveni un hub regional de sănătate care va integra nu mai puţin de 15 unităţi medicale, printre care 2 spitale de mari dimensiuni, 3 hyperclinici, 3 laboratoare şi o serie de microclinici şi centre de testare aflate în proximitate."Ne bucurăm să vedem că eforturile noastre susţinute se traduc în rezultate sustenabile atât în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor, dar şi în performanţă şi noi perspective pentru dezvoltarea afacerilor româneşti. În urmă cu mai bine de un deceniu PDR avea 2 unităţi şi o cifră de afaceri de cca 3 milioane de euro astăzi, după 12 ani, ca parte din Grupul MedLife, discutăm despre 15 unităţi medicale, aproape 30 de milioane de euro şi despre perspectiva finalizării propriilor achiziţii. Credem că aceste lucruri fac dovada iscusinţei managementului românesc şi a convingerii că se poate face performanţă şi se poate îmbunătăţi calitatea vieţii în România cu manageri români, cu medici români şi cu know how 100% românesc. De altfel, suntem singura companie cu capital românesc din top trei jucători în domeniul privat de sănătate din România, alături de o echipă de management de top şi mulţi dintre antreprenorii români care la rândul lor au fondat business-urile pe care le-am integrat în grupul nostru. Ne-am listat la Bursa de Valori din Bucuresti, la noi acasă şi, reuşim sa rămânem lider detaşat de mai bine de un deceniu" a declarat Mihai Marcu, preşedinte al MedLife Group.