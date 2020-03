Guns N' Roses, 35 de ani de istorie în 2020

Guns N' Roses, una dintre cele mai importante trupe din istoria muzicii, împlinește 35 de ani în 2020.

Cei de la Guns N' Roses au vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume, au avut melodii pe primele locuri în topuri și în coloanele sonore ale unor filme.

Istoria Guns trupei de hard rock a început în Los Angeles, California, în 1985. Până în prezent s-au înregistrat vânzări de peste 100 de milioane de albume în întreaga lume, dintre care 45 de milioane în SUA.

De altfel, Guns N' Roses ocupă locul 41 în topul formațiilor care au vândut cele mai multe albume în întreaga istorie.

La început, trupa era formată din cântărețul Axl Rose, chitariștii Tracii Guns și Izzy Stradlin, basistul Ole Beich și bateristul Rob Gardner. Componența s-a mai schimbat între timp, iar singurul membru constant a rămas Axl Rose.

Membrii Guns N' Roses în întreaga istorie:

Axl Rose (1985 - prezent)

Slash (1985-1993 și 2016 - prezent)

Dizzy Reed (1990 - prezent)

Duff McKagan (1985-1993 și 2016 - prezent)

Richard Fortus (2002 - prezent)

Frank Ferrer (2006 - prezent)

Melissa Reese (2016 - prezent)

Izzy Stradlin (1985 - 1991)

Steven Adler (1985 - 1990)

Matt Sorum (1990 - 1997)

Buckethead (2000 - 2004)

Dj Ashba (2009 - 2015)

Gilby Clarke (1991 - 1994)

Discografia Guns N' Roses

În cei 35 de ani de activitate, trupa Guns N' Roses a scos șase albume, ultimul datând din 2008.

1987 - Appetite For Destruction

1988 - G N' R Lies

1991 - Use Your Illusion I

1991 - Use Your Illusion II

1993 - The Spaghetti Incident?

2008 - Chinese Democracy

În 1993, Guns N' Roses a primit premiul pentru trupa rock care a vândut cele mai multe albume, la World Music Awards.

De altfel, trupa a avut un impact puternic încă de la înființare. Astfel, în 1988 a primit premiul acordat celor mai buni artiști noi, la MTV Music Awads.

Succesul acestei trupe a făcut ca numeroase melodii să fie folosite în filme celebre.

Lista filmelor care au folosit melodii ale Guns N' Roses pe coloana sonoră este următoarea:

1988: Dead Pool - cu melodiile "Welcome to the Jungle" și Cameos

1989: Lean on Me - cu melodia "Welcome to the Jungle"

1990: Days of Thunder - cu melodia "Knockin' on Heaven's Door"

1991: Terminator 2 - cu melodia "You Could Be Mine"

1997: Gross Pointe Blank - cu melodia "Live and Let Die"

1998: Can't Hardly Wait - cu melodia "Paradise City"

1999: End of Days - cu melodia "Oh My God"

2008: The Wrestler - cu melodia "Sweet Child O' Mine"

2008: Body of Lies - cu melodia "If the World"

2008: Step Brothers - cu melodia "Sweet Child O' Mine"

2009: Terminator Salvation - cu melodia "You Could Be Mine"

2012: Rock of Ages - cu melodia "Paradise City"

2013: Warm Bodies - cu melodia "Patience"

2017: Jumanji: Welcome to the Jungle - cu melodia "Welcome to the Jungle"

Turneu aniversar la 35 de ani de la înființare

Pentru celebra cei 35 de ani de la înființare, Guns N' Roses a programat un mega turneu în întreaga lume. Acesta a început pe 14 martie, în Mexico City (Mexic), unde trupa a concentrat în fața a peste 70 de mii de oameni la Vive Latino Festival.

Din păcate, următoarele concerte ale trupei din America de Sud au fost amânate având în vedere contextul actual.

Totuși, se speră că situația se va rezolva rapid, iar trupa își va continua turneul aniversar în Europa și America de Nord așa cum era prevă zut.