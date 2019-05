Trupa americană Guns N' Roses a dat în judecată o companie producătoare de bere din statul Colorado, care și-a numit unul dintre produse "Guns ‘N’ Rosé", relatează The Guardian, potrivit mediafax.

Formația susține, într-o plângere depusă la o instanță din California, că fanii ar putea să fie induși în eroare de etichetarea produsului creat de Oskar Blues Brewery. Numele acestuia, care seamănă cu cel al formației, le poate oferi consumatorilor impresia că "Guns ‘N’ Rosé" a fost realizat printr-un parteneriat oficial cu trupa.

Muzicienii susțin produsul firmei a cauzat "daune ireparabile" și că grupul ar putea avea pierderi în ceea ce privește mărcile înregistrate și reputația în domeniul afacerilor. De asemenea, în plângere se afirmă că producătorii nu ar trebui să continue să vândă produse care se folosesc de faima și prestigiul Guns N' Roses fără permisiunea trupei.

Reprezentanții Oskar Blues Brewery nu au răspuns la demers. Ei au încercat în trecut să transforme expresia "Guns ‘N’ Rosé" într-o marcă înregistrată, dar au abandonat planurile după ce trupa s-a opus. Vânzarea berii va continua, însă, până în martie 2020.

Acesta nu este primul proces în care este implicat numele formației americane. Anterior, doi foști componenți ai trupei, Steven Adler și Chris Pitman, au intentat demersuri în justiție cu privire la câștiguri neplătite, care au fost ulterior soluționate. Apoi, artistul german de muzică ambientală Ulrich Schnauss a dat în judecată trupa pentru folosirea ilegală a două dintre compozițiile sale pe albumul "Chinese Democracy". Membrii trupei au negat acuzațiile, afirmând că reprezentanții lor au menționat că sample-urile au fost obținute în mod legal.

Guns N' Roses este o trupă hard rock americană, formată în Los Angeles în anul 1985. Grupul a devenit celebru în 1987, cu albumul de debut "Appetite For Destruction" și a rămas cunoscut pentru piese precum "Welcome to the Jungle", "Sweet Child o' Mine", "Paradise City" și "November Rain". În anii 1990, activitatea formației a fost afectată de plecările a doi dintre membrii originali: chitaristul Slash a părăsit trupa în 1996, iar basistul Duff McKagan a plecat în 1997.

Formula originală Guns N' Roses s-a reunit în anul 2016, când solistul Axl Rose, chitaristul Slash și basistul Duff McKagan au organizat turneul "Not In This Lifetime...". Turneul, care a început în aprilie 2016 și s-a încheiat în decembrie 2018, a devenit a treia serie de concerte cu cele mai mari încasări din toate timpurile.