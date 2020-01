Guvernarea PNL: Ministrul Muncii anunță întârzieri la plata pensiilor în Suceava: Vrea toată țara,dar nu vrea CEC Suceava

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunță că există probleme la virarea pensiilor în județul Suceava, ea spunând, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că „CEC Suceava nu dorește să ajutăm oamenii”. Peste 12.000 de pensionari din Suceava sunt afectați de problemele la virarea pensiilor în județ. Conducerea Casei de Pensii Suceava susține că nu a primit nicio informare oficială, obținând detalii de la angajații CEC Bank.

„Faci tot posibilul să fie banii trimiși cât mai repede pensionarilor după sărbători, din momentul în care aceștia sunt în cont la Poștă/la Bănci și, când lucrurile se mișcă ... CEC Suceava nu dorește să ajutăm oamenii. CEC Suceva are de făcut documente două zile de când intră banii. Vrea toată țara dar nu vrea CEC Suceava. Ne-a informat fostul Ministru M.C Budăi/PSD că nu dorește, nu trebuie grăbit nimic. PSD nu este de acord să ajungă banii mai devreme la pensionari. E scrupulos, ține la proceduri. Se bucură dacă poate să blocheze sau să întârzie ceva. Eu țin la oameni”, scrie Violeta Alexandru, conform Mediafax.

Citește și: Andrei Caramitru, propunere INCENDIARĂ: toți pensionarii cu venituri peste 1200 de lei să fie obligați să plătească asigurări de sănătate

În ianuarie distribuirea pensiilor s-a decalat pentru că banii pentru drepturile sociale ajung în conturile Poştei Române începând cu 7 ianuarie, aşa cum se întâmplă la fiecare început de an, din cauza sărbătorilor de iarnă.

Poșta Română spune că într-o lună obişnuită primeşte prima parte a banilor de pensii cu trei zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate.

„Ca la orice început de an, partenerii noştri de la Casa Naţională de Pensii Publice virează Poştei Române prima tranşă a banilor începând cu 7 ianuarie, întrucât are loc închiderea de an, când se trage linie închizându-se creditele bugetare. Transformarea acestora în cash şi distribuirea în genţile fiecărui factor poştal durează aproximativ 3 zile. Astfel, pensiile vor fi livrate începând cu 10 ianuarie, într-un interval de 10 zile”, explică Poșta, într-un comunicat.