Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă cu privire la susţinerea marilor consumatori de energie

Guvernul a aprobat joi o ordonanţă de urgenţă cu privire la susţinerea marilor consumatori de energie, aceasta fiind o modificare a ordonanţei care permitea susţinerea a 15 ramuri din industrie, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la finalul şedinţei de guvern potrivit Agerpres.

"Astăzi am aprobat o ordonanţă de urgenţă cu privire la susţinerea marilor consumatori de energie. Este vorba de modificarea ordonanţei 81 aprobată anul trecut în decembrie. O ordonanţă care permitea susţinerea a 15 ramuri din industrie. Repet, deci producătorii români care au angajaţi direct şi indirect peste 100.000 de salariaţi, unde exista un risc foarte mare de relocare. Vă reamintesc, şi nu vreau să se uite acest lucru, că prin Ordonanţa 114 guvernul PSD practic a aruncat în aer piaţa de energie electrică şi gaze naturale, iar preţul energiei electrice a crescut foarte mult, scăzând puternic competitivitatea industriei româneşti. Practic, companii mari precum Sidex Galaţi, Alro Slatina şi mulţi alţii s-au trezit puşi în imposibilitatea de a mai face faţă presiunii preţului energiei electric", a afirmat Popescu.Ministrul Economiei a subliniat că schema de stat pe care a propus-o în decembrie 2019 a fost aprobată de Comisia Europeană. Aceasta a fost transpusă din nou în ordonanţă de urgenţă în legislaţie, urmând să fie publicat caietul de sarcini şi ghidul solicitantului prin ordin al ministrului în termen de două zile de la publicarea în Monitorul Oficial a ordonanţei şi demararea procedurii de oferire a acestui ajutor de stat."Practic, putem spune că am adus din nou competitivitate în industria românească. Am salvat câteva sute de locuri de muncă. Am salvat industria românească de o guvernare care nu a făcut decât să mărească preţul energiei electrice", a mai spus Virgil Popescu.