Guvernul a dat ordonanță pentru schimbarea unei OUG: Se vrea stabilirea unor contribuții în domeniul sănătății

STIRIPESURSE.RO vă prezintă proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 24 aprilie 2018

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017, la Varna, pentru implementarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti, la 23 iunie 2000

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Teleorman şi Vrancea

3. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul domeniului public al statului a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastrucura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 1,2, judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii

5. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

14.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 şi 3151, aflate în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi

15.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dolj

16.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui

17.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Constanţa, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18.HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.29 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19.HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.69 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

20.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Zam

21.HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

22.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mureș de către domnul Goga Lucian

23.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul Stoian Gabriel

24.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru

25.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brașov de către domnul Folea Adrian-Laurențiu

IV. MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii (CAT-DDO), în valoare de cca. 400 mil. EUR; şi aprobarea notei mandat de negociere a acestui împrumut

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi a semnării Acordului între Guvernul României şi Sfântul Scaun privind colaborarea şi recunoaşterea reciprocă în domeniul învăţământului universitar

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării ''Programului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului din Republica Slovacă pentru perioada 2018-2022

MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interinstituţional pentru valorificarea serviciilor de supraveghere spaţială în vederea dezvoltării şi perfecţionării expertizei, infrastructurii, tehnologiilor şi serviciilor specifice-GLI-SSA

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul unor instituţii publice subordonate

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză - Direcţia Generală de Programare Economică

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a declarațiilor propuse de către Comisia Europeană pentru dezvoltarea noilor tehnologii:

- Declaration of Cooperation on Artificial Intelligence

- Declaration of Cooperation a European Blockchain Partnership

- Declaration of Cooperation on fostering a dinamic ecosystem around EUR RDI funding with the Radar Platform

V. NOTE

1. NOTĂ cu privire la proiectul Programului legislativ al Guvernului pe anul 2018

2. NOTĂ cu privire la proiectul Listei de priorităţi legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2018

VI. PUNCTE DE VEDERE

Proiecte de puncte de vedere cu privire la 14 iniţiative legislative parlamentare