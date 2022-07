Guvernul bagă adânc mâna în buzunarul vicioșilor: țigările și alcoolul se scumpesc drastic

Guvernul face modificări în Codul Fiscal, iar începând cu anul viitor va crește acciza la alcool și tutun, ceea ce va însemna o creștere substanțială a prețului țigărilor și alcoolului.

Un nou calendar de accize pentru perioada 2023-2026, construit astfel:

- accizele se indexează cu indicele preturilor de consum, cu excepția accizelor pentru combustibil exclusiv pentru anul 2023, care rămân neschimbate, sub condiția ca din paritatea cursului euro-leu să nu ajunga sub acciza minima stabilita prin Directivă, informează Profit.ro.

- Accizele la alcool se majoreaza cu 20%

- accizele la țigarete se modifica cu o crestere lineara de 31 lei pe an, iar la tutun incalzit are loc o schimbare mai amplă, respectiv o creștere graduală a ponderii accizei la tutun încalzit in acciza la tigarete care ajunge la 50% în anul 2024. Accizele la tutun astfel majorate pot intra în vigoare din 2022, avand acordul industriei în acest sens si tinând cont de faptul că în anul 2022 nu s-a operat nici o majorare a acestor accize.

80% din acest preţ final al țigărilor reprezintă accize, TVA şi alte taxe plătite statului de producători.