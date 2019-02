Guvernul de la Londra atrage atenția asupra limbajului lui Donald Tusk - DUP îl numește 'euromaniac diabolic'

Guvernul de la Londra consideră că limbajul folosit de preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, nu ajută la găsirea de soluţii pentru ieşirea din impasul în care se află dosarul Brexitului, a declarat purtătorul de cuvânt al premierului Theresa May, după ce Tusk a apreciat că susţinătorii Brexitului ar merita ''un loc special în iad'', în timp ce Partidul Democratic Unionist (DUP) nord-irlandez l-a descris pe preşedintele Consiliului European drept un ''euromaniac diabolic'', relatează agenţiile Reuters şi EFE, potrivit Agerpres.

''Mă întreb cum arată acel loc special din iad pentru cei care au promovat Brexit-ul, fără să aibă măcar schiţa unui plan", a spus Tusk în faţa presei după o întâlnire cu premierul irlandez Leo Varadkar.Întrebat despre această declaraţie, purtătorul de cuvânt al executivului britanic a răspuns: ''Cred că este o întrebare pentru Donald Tusk dacă el consideră că este de ajutor folosirea unui asemenea limbaj şi cred că a fost greu în această dimineaţă, dat fiind că el nu a acceptat întrebări''.''Primul lucru pe care Donald Tusk l-a spus a fost că cea mai importantă sarcină a noastră este să evităm un ''no deal'' (o ieşire a Regatului Unit din UE fără un acord n.red). Acordul care a fost pe masă a fost respins de parlamentari la o diferenţă de 230 de voturi, iar dacă se doreşte ca parlamentarii să-l susţină (...), atunci este clar că ceva trebuie să se schimbe'', a completat purtătorul de cuvânt britanic. El a amintit astfel de acordul privind Brexitul convenit între UE şi Theresa May, dar pe care Camera Comunelor l-a respins mai ales din cauza clauzei de ''backstop'' privind frontiera nord-irlandeză, care ar face ca Regatul Unit să rămână pe termen nedefinit în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană dacă UE nu va face concesii la negocierile ulterioare privind relaţia post-Brexit.O reacţie mai virulentă a venit din partea Partidul Democratic Unionist (DUP) nord-irlandez, care le asigură conservatorilor premierului May majoritatea în Camera Comunelor. ''Donald Tusk a dovedit din nou dispreţ faţă de cele 17,4 milioane de persoane care au votat să scape de corupţia din UE şi să caute paradisul unui regat liber şi prosper'', a scris pe Twitter purtătorul de cuvânt al DUP, Sammy Wilson.

Tusk, ''acest euromaniac diabolic'', face ''tot ce poate'' pentru a menţine Regatul Unit ''legat de lanţurile şi controlul birocraţiei'' comunitare, adaugă Wilson. ''Tusk şi aroganţii negociatori ai UE sunt cei care au readus la viaţă chemările fricii, prin încercarea lor de a anula rezultatul referendumului'' din anul 2016, a continuat el în aceeaşi postare, estimând că declaraţiile lui Tusk nu vor face decât să ''îndârjească rezistenţa'' celor care au decis la urme ieşirea din UE.



Anterior şi Nigel Farage, unul dintre liderii campaniei pro-Brexit la referendumul din 2016, i-a răspus lui Tusk că "după Brexit vom scăpa de golanii care nu au fost aleşi, aroganţi ca tine, şi ne vom conduce singuri ţara''.



În urma supunerii la vot a unei serii de amendamente în Camera Comunelor, Theresa May a primit săptămâna trecută din partea deputaţilor un mandat de a negocia din nou cu Bruxelles-ul pentru a schimba clauza privind ''backstop-ul'' nord-irlandez. Dar blocul comunitar refuză orice renegociere, astfel că există riscul unei ieşiri a Regatului Unit din UE pe 29 martie fără niciun acord. Premierul Theresa May se va întâlni joi la Bruxelles cu oficialii europeni.