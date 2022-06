Guvernul de la Londra se arată 'profund îngrijorat': Condamnarea luptătorilor britanici în Donețk, 'fără absolut nicio legitimitate'

Guvernul britanic este "profund îngrijorat" de condamnările la moarte pronunțate împotriva britanicilor Aiden Aslin și Shaun Pinner, transmite un reprezentant al guvernului condus de la Boris Johnson.

„Am spus în mod constant că prizonierii de război nu ar trebui să fie exploatați în scopuri politice”, afirmă un purtător de cuvânt al premierului Boris Johnson, potrivit BBC News.

„Conform Convenției de la Geneva, prizonierii de război au dreptul la imunitate de combatant și nu ar trebui să fie urmăriți penal pentru participare la ostilități.”

„Așadar, vom continua să colaborăm cu autoritățile ucrainene pentru a încerca să obținem eliberarea oricărui cetățean britanic care a servit în forțele armate ucrainene și care este deținut ca prizonier de război.”

Ministrul de externe, Liz Truss, a declarat că verdictul tribunalului a fost o „judecată falsă, fără absolut nicio legitimitate”.

Aslin, în vârstă de 28 de ani, și Pinner, în vârstă de 48 de ani, precum și cetățeanul marocan Saaudun Brahim, au fost găsiți vinovați de a fi mercenari și de a acționa în vederea preluării violente a puterii. Ei au fost condamnați într-un tribunal din Republica Populară Donețk, autoproclamată, susținută de Rusia, care nu este recunoscută la nivel internațional.

