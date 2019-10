Guvernul Orban, avertizat cu moțiunea de cenzură - Tăriceanu bate cu pumnul în masă: ALDE nu e de acord cu desființarea SIIJ

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că dacă Guvernul Orban va modifica sau își va asuma răspunderea pentru Secția de investigare a infracțiunilor în justiție (SIIJ), atunci ALDE va vota o moțiune de cenzură pentru căderea Guvernului. El a susținut că ALDE nu e de acord cu desființarea Secției.

„Nu am discutat în mod special de păstrare, că nu am discutat de desființare. Nu s-a pus problema. În legătură cu desființarea am avut noi cei de la ALDE un punct de vedere, nu vom fi de acord. Dacă se încearcă inclusiv o altă manevră cu asumarea răspunderii vă spun că dacă se depune moțiune de cenzură votăm moțiunea de cenzură și pică orice guvern pe subiectul ăsta. Dacă mergem pe asumarea răspunderii e termen de trei zile în care poți depune moțiune”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, la TVR, arată Mediafax.

Comisia Europeană anunță România că toate condiţionalităţile din raportul MCV pe 2018 rămân deschise

Liderul ALDE a precizat că a stabilit cu PNL că nu se va face nicio modificare prin OUG pentru Secția de investigare a infracțiunilor în justiție (SIIJ).

„Am vorbit despre justiție. Secția specială. Am convenit un lucru, că Secția specială, dacă e vorba să se discute despre ea, nu se va face nimic prin ordonanță de urgență. Am prevenit și despre faptul că există și alte modalități. Cu experiența pe care o avem știm că există și alte modalități, o asumare a răspunderii. I-am prevenit despre fiecare aceste lucruri ce vom face. Am convenit în final că, având în vedere că în Parlament este un proiect de lege care vizează Secția Specială, dacă e să se discute în Parlament, care este calea cea mai corectă, locul cel mai potrivit pentru dezbatere și adoptarea unor legi care vizează funcționarea justiției. Eu cred că Secția specială trebuie să rămână. Nu este o invenție de acum, ea funcționa în cadrul DNA-ului. În momentul de față ea este sub autoritatea CSM, care este garantul independenței justiției. Cu ce este mai puțin valabilă Secția acum decât cum era înainte? ”, a subliniat Tăriceanu.