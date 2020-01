Guvernul Orban nu taie banii pentru primăriile din Ilfov si Cluj: 'Poate fi o eroare tehnică'

Premierul Ludovic Orban a catalogat ca fiind „o eroare tehnică” lispa fondurilor pe 6 luni pentru unele primării din Ilfov și Cluj, dacă aceast fapt s-a întâmplat în administrație.

„Nu sunt in tema. Ma voi informa. Poate fi o eroare tehnica. In ceea ce priveste fondurile, am dat de la buget in favoarea comunitatilor locale. Am crescut la 63% procentul din impozite la primarii. Nu tăiam din banii pentru Ilfov si Cluj”, a declarat Orban.

