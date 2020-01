Câștigarea primăriei Capitalei îl face pe Ludovic Orban să-și calce pe orgoliu! Ce lideri PNL sunt bagați în sondaje

Alegerile pentru primăria Capitalei îi determină pe liberali să recurgă la variante de compromis pentru a câștiga competiția electorală în fața actualului primar general al Bucureștiului, Gabriela Firea. Președintele liberal, Ludovic Orban, i-a propus lui Nicușor Dan, candidatul independent sprijinit de USR, să se înscrie în PNL în vederea susținerii acestuia la primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Înscrierea lui Nicușor Dan în PNL este văzută ca „o soluție câștigătoare” pentru Primăria Capitalei, întrucât, surse politice ne-au explicat că PNL ar avea un bazin de votanți în București între 20-35%, iar prin cooptarea lui Nicușor Dan în partid, care are susținere din partea bucureștenilor între 7-8% , Dreapta s-ar uni și astfel ar putea câștiga bătălia împotriva Gabrielei Firea.

Potrivit surselor citate, deocamdată, Nicușor Dan nu a onorat invitația lui Ludovic Orban de a intra în PNL, întrucât acesta vrea, pe de o parte, sa analizeze sondajele pe București, iar, pe de altă parte, nu ar dori să fie supus unor obligații politice prin înscrierea în PNL dacă va reuși să ajungă edilul Capitalei.

Citește și: Liberalii i-au primit, în UNANIMITATE, pe demisionarii din Pro România - SURSE

Negocierile între PNL și Nicușor Dan vor ţine cont, în special, şi de sistemul electoral. În cazul în care alegerile vor avea loc într-un singur tur de scrutin, formațiunile de dreapta ar trebui să vină cu un candidat unic pentru a avea şanse în faţa Gabrielei Firea. Însă dacă se va reveni la sistemul de alegeri în două tururi, atunci fiecare partid va avea candidat propriu la start, urmând ca dreapta să se unească în bătalia finală. De menționat este faptul că Ludovic Orban ia în calcul să-și asume răspunderea în Parlament chiar și pe alegerea primarilor în două tururi.

Candidații măsurați de PNL pentru Capitală

Liberalii s-au reunit în această săptămână, la Palatul Parlamentului, pentru a discuta pe calendarul pentru alegerile locale. Ludovic Orban le-a dat astfel directivă liberalilor ca până pe 1 martie să-și stabilească candidații pentru funcția de primar în toate localitățile . Liderul PNL a făcut trimiteri și la sondajul de opinie pe care l-a comandat asta pentru ca PNL să se decidă dacă va merge cu un candidat comun cu USR la primăria Capitalei.

Cei care vor fi măsurați din PNL sunt Rareş Bogdan (europarlamentar), Violeta Alexandru (ministrul Muncii), Ciprian Ciucu (consilier general PMB), INCUSIV Ludovic Orban. În cercetarea sociologică vor fi măsurați, bineînțeles, Nicuşor Dan (candidat independent sustinut de USR) şi Gabriela Firea (primarul general al Capitalei).

Citește și: Comisie în PNL pentru alegerile anticipate. Liberalii încep să tatoneze terenul în Parlament - SURSE

Pact în Alianța USR-PLUS

În Alianța USR-PLUS lupta se duce între Nicușor Dan, candidat susținut de USR București, și Vlad Voiculescu, candidatul PLUS. Recent, Voiculescu a prezentat un sondaj prin care se arată că se află aproape pe picior de egalitate candidatul USR cu cel al PLUS pentru Primăria Capitalei. De altfel, Nicușor Dan, susținător al candidaturii unice a Opoziției la Primăria Capitalei, a spus că se va retrage din cursă dacă nu el va fi cel desemnat și a dat asigurări că nu e nevoie de angajament scris că o va face, așa cum i-a cerut Vlad Voiculescu. Trebuie punctat însă și faptul că Vlad Voiculescu nu este agreat de PNL din cauza atacurilor aduse de partidul condus de Dacian Cioloș, PLUS, la adresa Cabinetului Orban.

Citește și: Klaus Iohannis a promulgat Bugetul pe 2020