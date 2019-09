Guvernul PSD, bombardat din USR: 'Schimbăm miniștrii mai des decât uleiul la mașină'

Deputatul USR, Claudiu Năsui, lansează un atac dur la adresa PSD, căruia îi reproșează că în doar 32 de luni a schimbat patru premieri și 71 de miniștri. „Fiecare ministru nou vine cu noi idei, cu noi proiecte, lăsându-le la o parte pe cele ale predecesorilor săi și începând altele noi care nu vor fi terminate nici ele”, susține Năsui, precizând că „România are nevoie de reforme profunde”. În caz contrar, afirmă deputatul USR, „vom avea și peste 30 de ani exact problemele de acum”. Reacția acestuia vine la o zi după ce Teodor Meleșcanu a fost ales președintele Senatului.

„Schimbăm miniștrii mai des decât uleiul la mașină.



În timp ce România are probleme structurale majore, deficite maxime, inflație record, probleme grave pe termen lung etc., problema principală a politicienilor este lupta pentru funcții. Diverse funcții. Cea de președinte a Senatului a fost obținută de domnul Meleșcanu, un om care a garantat sabotarea votului diasporei la două runde de alegeri, dar care promite că va menține PSD la guvernare în condițiile în care majoritatea din parlament este foarte fragilă.



De când este PSD-ul la guvernare s-au perindat nu mai puțin de 71 de miniștri în diferitele portofolii, fie că vorbim de interimari sau de miniștrii cu funcție deplină.



Fiecare ministru nou vine cu noi idei, cu noi proiecte, lăsându-le la o parte pe cele ale predecesorilor săi și începând altele noi care nu vor fi terminate nici ele. De fapt, acesta e cazul în care măcar încearcă să facă ceva. În majoritatea cazurilor, miniștrii nu sunt decât reflecții ale jocului dintre baronii interni din partid.



România are nevoie de reforme profunde. Pentru reforme e nevoie de curaj, viziune și puțină stabilitate. Altfel, vom avea și peste 30 de ani exact problemele de acum”, scrie Năsui pe Facebook.