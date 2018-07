Guvernul României: Invitație pentru producătorii de film de a realiza co-croducții prin schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică

Guvernul României este determinat să susţină industria cinematografică, iar producătorii de film sunt invitaţi să realizeze co-producţii prin schema de ajutor de stat, a declarat viceprim-ministrul Ana Birchall cu prilejul festivalului Ischia Global Film&Music Fest.

Potrivit unui comunicat al Executivului, Ana Birchall a participat, în perioada 19-21 iulie, la Ischia Global Film&Music Fest, unul dintre cele mai importante festivaluri din Europa, care reuneşte nume de prim-plan din industria internaţională a filmului - producători, regizori, scenarişti, actori şi specialişti din domeniul cinematografiei."Guvernul României este determinat să susţină industria cinematografică, iar cele mai recente decizii demonstrează hotărârea noastră în acest sens şi fac din ţara noastră una dintre principalele destinaţii pentru realizarea co-producţiilor internaţionale, punând astfel în valoare atât talentul şi expertiza lucrătorilor din acest domeniu, precum şi frumuseţea meleagurilor româneşti. Am prezentat producătorilor şi reprezentanţilor marilor studiouri de producţie cinematografică schema de ajutor de stat adoptată de Guvernul Dăncilă, prin care ne propunem să stimulăm producţia de filme prin încurajarea iniţiativei private în domeniul creării, finanţării, producţiei şi distribuţiei de filme româneşti sau de filme realizate cu participare românească. De asemenea, am transmis tuturor producătorilor invitaţia de a veni şi de a valorifica oportunităţile pe care le oferă România în acest domeniu, invitaţie primită cu deschidere", a afirmat Birchall, în cadrul sesiunii de dezbateri cu titlul "Focus on Romania", conform sursei citate.Oficialul român a precizat că, prin schema de ajutor de stat destinată industriei cinematografice, România devine cea una dintre cele mai atractive destinaţii din Europa pentru coproducţia de filme."Schema de ajutor de stat adoptată de Guvernul României este una dintre cele mai competitive din Europa. Schema de ajutor cuprinde alocări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile, procent ce poate creşte cu până la 45%, atunci când se îndeplineşte condiţia promovării unei zone geografice, a unui oraş sau a României în cadrul aceleaşi producţii cinematografice", a subliniat Ana Birchall.De asemenea, oficialul român a avut o serie de întrevederi cu nume cunoscute din industria de film, producători şi reprezentanţi ai marilor studiouri internaţionale de producţie, cărora le-a adresat invitaţia de a veni în România pentru a investi şi pentru a valorifica oportunităţile pe care le oferă industria cinematografică locală, mai menţionează sursa citată.Guvernul precizează că schema de ajutor de stat are caracter multianual şi se derulează până la data de 31 decembrie 2020, acoperind maxim 45% din cheltuielile eligibile pentru producţia de film efectuate pe teritoriul României. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2020. Bugetul anual maxim al schemei este de 233 milioane lei, echivalentul a aproximativ 50 milioane euro. Bugetul maxim total este de 698 milioane lei, echivalentul a aproximativ 150 milioane euro.Ajutorul de stat acordat constă în: alocări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile cu achiziţia, închirierea, fabricarea de bunuri şi/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film; alocări financiare nerambursabile în cuantum de 10% peste alocarea de bază, cu condiţia promovării unei zone geografice, a unui oraş sau a României în cadrul aceleaşi producţii cinematografice, adaugă sursa citată.