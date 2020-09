Premierul Ludovic Orban a anunţat că Guvernul va deconta, în limita sumei de 50 de milioane de euro, tabletele pentru studenţii care au burse sociale şi învaţă la universităţi care vor face cursuri online, anunță news.ro.

"Am luat decizia de a sprijini şi studenţii care sunt beneficiari ai burselor sociale pentru universităţile care vor începe online, să decontăm din fondurile europene, în limita unei sumei de 50 de milioane de euro, tabletele care sunt achiziţionate”, a declarat Ludovic Orban, joi seara, la începutul şedinţei de Guvern.

El a întrebat secretarul de stat din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Carmen Moraru, dacă sunt pregătiţi de acest proiect.

"În ordonanţa care reuneşte mai multe modificări ale unor acte normative am cuprins şi această modificare”, a răspuns secretarul de stat.

Orban a mai întrebat dacă a fost inclusă în actul normativ şi acordarea mesei calde pentru pensionarii cu pensia mai mică decât pensia socială.

“Da, am inclus modificarea ordonanţei 115. Am inclus în modificarea ordonanţei 144 pentru universităţile de stat, acestea vor beneficia de fonduri pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie şi unele dispozitive de tipul nebulizatoarelor în valoare de încă 10 milioane, faţă de cele 50 de milioane pe care le avem aprobate pentru această nouă categorie de beneficiari, am suplimentat cu încă 10 milioane de euro”, a mai spus secretarul de stat.