Guvernul va modifica programul 'Prima maşină' pentru a încuraja achiziţionarea de 'autoturisme nepoluante şi eficiente energetic'

Guvernul va aproba, în şedinţa de marţi, modificarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, astfel încât să devină "mai dinamic şi mai atractiv", pentru a încuraja achiziţionarea de "autoturisme nepoluante şi eficiente energetic", a anunţat premierul Viorica Dăncilă, potrivit Agerpres.

"Guvernul continuă să stimuleze piaţa auto prin măsuri adaptate pieţei europene. Adoptăm astăzi un act normativ cu un important impact social, economic şi pentru protecţia mediului. Modificăm programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cunoscut cetăţenilor ca programul 'Prima maşină', astfel încât să devină mai dinamic şi mai atractiv. Vrem să sprijinim cât mai mulţi români care doresc să-şi cumpere o maşină nouă", a precizat Dăncilă în deschiderea şedinţei.

Premierul a adăugat că Guvernul, prin măsurile adoptate, va încuraja "achiziţionarea de autoturisme nepoluante şi eficiente energetic".



"Concret, pe lângă facilităţile pe care le oferă, deja, acest program pentru cumpărarea autoturismelor clasice, cetăţenii vor beneficia de garanţii guvernamentale şi pentru împrumuturile contractate pentru achiziţionarea autoturismelor hibrid, electric-hibrid şi pur electric. În plus, persoanele fizice vor putea să-şi achiziţioneze un autoturism nou chiar dacă au mai deţinut anterior un astfel de autoturism. Pe lângă beneficiile de mediu, am avut în vedere şi efectele bune pentru industria auto şi cea a componentelor auto cu o pondere însemnată în economia naţională", a mai afirmat Dăncilă.